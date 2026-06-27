До родителите: Нова задължителна ваксина за децата от 1 юли

От юли 2026 г. ваксината срещу варицела официално става част от задължителния имунизационен календар на България. Имунизацията ще бъде безплатна и ще обхваща всички деца, родени след 1 януари 2025 г., като целта е да се ограничи разпространението на едно от най-заразните вирусни заболявания в детска възраст.

Първите 30 000 дози ваксина се очаква да пристигнат в страната още през следващата седмица, съобщиха от Министерството на здравеопазването. След доставката те ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции.

Кои деца ще бъдат имунизирани

Новата схема предвижда поставяне на две дози:

първа доза – между 12-ия и 15-ия месец ;

втора доза (реимунизация) – на 4-годишна възраст.

Втора доза няма да се поставя на деца, които са преболедували варицела след първата имунизация и това е доказано с медицински документи или лабораторни изследвания.

Защо ваксината е важна

Варицелата, известна още като лещенка, е сред най-заразните вирусни заболявания. Ако човек няма изграден имунитет, вероятността да се зарази след контакт с болен достига около 90%.

Най-често боледуват децата между 5 и 9 години, но заболяването може да засегне хора от всяка възраст.

Според платформата „Плюс мен“ на Министерството на здравеопазването ваксината може да бъде поставена и след контакт със заразен човек, ако това стане до 72 часа след излагането на вируса.

Над 14 500 случая от началото на годината

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести към 21 юни 2026 г. в България са регистрирани 14 570 случая на варицела. За същия период на предходната година случаите са били 14 594.

Какво представлява варицелата

Варицелата се причинява от варицела-зостер вируса (VZV) – представител на семейството на херпесните вируси.

Заразяването става по въздушно-капков път чрез кашляне, кихане или при директен контакт с течността от мехурчетата по кожата на болен човек.

Инкубационният период обикновено е между 10 и 21 дни.

Заболяването започва с температура, отпадналост, главоболие и липса на апетит, след което се появява характерният силно сърбящ обрив. Първоначално той е под формата на червени петна, които преминават в мехурчета с бистра течност, а по-късно засъхват и образуват корички.

Типично за варицелата е, че обривът се появява на вълни и по кожата едновременно могат да се видят петна, мехурчета и корички.

След преболедуване вирусът остава в организма в неактивно състояние и години по-късно може да се активира отново като херпес зостер.

При повечето здрави деца заболяването преминава леко и оставя траен имунитет. Лечението обикновено е симптоматично – за овладяване на температурата, сърбежа и предотвратяване на вторични инфекции, докато антивирусни лекарства се прилагат при пациенти с повишен риск от усложнения.

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