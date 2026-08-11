Фермерът продава евтино, българинът купува скъпо: Къде изчезва разликата?

Ниските изкупни цени, свитият пазар и натискът от вносната продукция поставят все повече фермери пред въпроса има ли смисъл да продължават да произвеждат.

Край Хасково производители на краставици, домати и патладжани разказват, че трудно покриват разходите си. Проблемът според тях не е само в цената на щанда, а в това какво се случва много по-рано – при изкупуването на продукцията, предава NOVA.

Първо качество, но на цена, която не стига

Производители от района твърдят, че складовете предпочитат да купуват най-добрата продукция, но при цени, които не позволяват на стопанствата да излязат на печалба.

„Разликата в цената се получава, защото в другите страни субсидията е на килограм, а при нас е на декар. За корнишоните е 100 евро на декар, а това не можа да покрие само мрежата“, обяснява производител.

Така фермерът се оказва в неприятна математическа задача – влагаш повече, произвеждаш качествено, но накрая изкупната цена не покрива вложеното.

Малкият производител остава сам

Според експерти един от големите проблеми е липсата на достатъчно силни организации на производителите. Когато отделният фермер преговаря сам срещу голям склад или търговска верига, възможностите му да влияе върху цената са ограничени.

„Няма никакви стимули за обединение на българските производители. Трябва в цялата държава да се създадат структури, за да се предотврати изчезването на нашия сектор. Без законодателни промени няма как да се случи“, коментира експерт.

Вносът ли е виновникът?

Производителите посочват вносната продукция като една от основните причини за натиска върху цените. Но проблемът е по-сложен от простото противопоставяне „българско срещу чуждо“.

Става дума за цяла верига – от субсидирането и производствените разходи през изкупната цена и посредниците до крайния търговец.

Ако българският фермер произвежда качествена продукция, но не може да я продаде на цена, която покрива разходите му, постепенно се стига до един-единствен резултат – той спира да произвежда.

А когато местното производство изчезне, пазарът става още по-зависим от вноса.