Фермерът продава евтино, българинът купува скъпо: Къде изчезва разликата?
Производители от Хасково твърдят, че продават под себестойността, а субсидиите не покриват дори базовите разходи
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Производители от Хасково твърдят, че продават под себестойността, а субсидиите не покриват дори базовите разходи
Българо - турска фирма ще изкупува краставици - корнишони за износ в Германия. Нейни представители обикалят населени места в Неврокопския край и вече...
Земеделците продават стоката си на шосето за Гърция Благоевград. Наплив от купувачи на корнишони има в гоцеделчевското село Баничан. Тук над 30 семей...
Благоевград. Села в Неврокопския край сменят тютюна като препитание. В последните години стотици жители на селища в региона се отказаха от „зеленото з...
Благоевград. В гоцеделчевското село Господинци хората осигуряват препитанието си с отглеждането на корнишони и тютюн. От години десетки жители на сели...
Благоевград. В последните години корнишоните изместват тютюна като препитание в гоцеделчевското село Господинци. От години десетки жители на селището...