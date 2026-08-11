Проф. Рачев: Идва второ пришествие на жегата! Какво ни чака след 18 август

Лятото очевидно няма намерение да си тръгва тихо. След кратко захлаждане термометрите отново ще тръгнат нагоре, а температурите у нас може да достигнат 37-38 градуса. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

По думите му днес и утре ще бъдат сред най-горещите дни за август у нас, като температурите ще достигнат 35-36 градуса. След това ще има известно отстъпление на жегата, но то няма да е окончателно.

„Второто пришествие“ на високите температури се очаква след 18-19 август. Тогава предстои нов горещ период, който ще продължи около пет-шест дни, а живакът отново може да се изкачи до 37-38 градуса.

Според Рачев прогнозата за най-сериозната жега вече няколко пъти се измества във времето. Той посочи, че третото отлагане вече насочва „второто пришествие“ към периода около 25 август.

Европа записва горещи рекорди

На фона на очакваната нова гореща вълна климатичната служба „Коперник“ отчита тревожна тенденция в Западна Европа.

Първите два месеца на лятото са сред най-топлите, регистрирани в региона. Франция например е преживяла най-топлия юли, откакто се водят метеорологични наблюдения.

По-високи от обичайните температури са отчетени и в Южна Великобритания, Южна Англия и части от Централна Европа.

„Ние сме изключително, изключително бързо затоплящият се континент“, коментира проф. Рачев.

Според него причините са комплексни, като една от тях е високата гъстота на населението в Европа, която позволява и много гъста мрежа от метеорологични измервания.

Не рекордът е най-страшен, а продължителността

Климатологът обърна внимание и на една особено важна промяна – проблемът вече не е непременно в това да се стига до някакви невиждани температурни рекорди.

„Нямаме крайни, някакви фрапантни, максимални температури. Но периодът на задържането на тези високи температури става все по-дълъг и по-дълъг“, посочи той.

Именно продължителните горещи периоди натоварват все повече хората, земеделието, природата и инфраструктурата.

Океанът също се нагрява

Още по-сериозен сигнал според Рачев е състоянието на Световния океан.

„Световният океан се е затоплил най-много, откакто се водят тези метеорологични наблюдения“, заяви климатологът.

Това има значение за цялата климатична система, тъй като около две трети от повърхността на Земята са покрити с океан.

По-топлият океан означава повече енергия и повече влага в атмосферата, което може да влияе върху характера на бъдещите атмосферни процеси.

Ще има ли дъжд?

В следващите дни се очаква студен въздух по антициклон да донесе известно охлаждане на части от Европа. Валежите обаче няма да бъдат равномерно разпределени.

По-сериозен валежен процес се очаква над Алпите и Австрия около 18-21 август. По прогнозата, цитирана от Рачев, там могат да паднат около 50-60 литра дъжд на квадратен метър.

На юг картината е съвсем различна.

В Унгария и Румъния значими валежи не се очакват, а според климатолога нивото на Дунав няма да се повиши съществено поне през следващите една-две седмици.

Така август продължава да раздава картите си на порции – малко захлаждане, после отново жега, а следващият сериозен горещ период вече се очертава на хоризонта.

И ако прогнозата на проф. Рачев се сбъдне, термометрите отново ще доближат 38 градуса след 18 август.