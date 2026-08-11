Складът изчезнал за секунди. Нови разкрития за взрива

Нощно дежурство на пожарни екипи и полиция продължи и тази сутрин в района на село Белица, след като вчера мощен взрив унищожи склад с боеприпаси на военния завод „ЕМКО“ и предизвика пожар в планинската местност.

Към 7 часа тази сутрин ситуацията е спокойна, съобщи областният управител на Габрово Андрей Николов. Трите огнища на пожара са спрени, но на места все още има задимяване и тлеещи участъци.

През нощта на място са останали екипи на пожарната, които продължават да следят района.

13 екипа са били на терен

При избухването на пожара вчера са били мобилизирани 13 екипа – шест от пожарната, шест от горското стопанство и доброволчески екип от Трявна.

Заради пресечения терен е използвана и високопроходима техника. Районът е отцепен от полицията, а работниците в завода са били евакуирани.

Била е задействана и националната система за предупреждение.

Има ли опасност от нови взривове?

Една от основните задачи на службите остава проверката за евентуални вторични взривове и обезвреждането на разпилените боеприпаси.

По думите на кмета на Трявна Денчо Минев към момента няма опасност пожарът да се разрасне.

„Това, което ни притесняваше, вече нямаме притеснение за него – да има допълнителни пожари или разрастване на пожара“, посочи той.

Планинският терен и високата влажност са помогнали за овладяването на огъня.

Проверяват въздуха

След сигнали за евентуално замърсяване Регионалната инспекция по околната среда и водите е разположила мобилна станция в Плачковци.

Засега измерванията не показват отклонения от нормите за чистота на въздуха и няма данни за наличие на опасни токсични вещества.

Складът е напълно унищожен

Според директора на обособеното производство в „ЕМКО“ Славчо Димиев складът е бил напълно унищожен в резултат на пожара и последвалите детонации на готови изделия.

„Видяхме как един склад буквално изчезна, което говори за изключително голяма детонация“, коментира кметът на Трявна.

На територията на завода, която е около 640 декара, по време на инцидента е имало приблизително 260 души.

Складът обаче се намирал в зона с ограничен достъп, където не се извършвали производствени дейности. Там се съхранявали материали, продукти и готова продукция.

Най-важното: няма жертви

Работниците са реагирали организирано и са изпълнили плана за евакуация без паника.

„Днес може да говорим за значителни материални щети, но важното е, че нямаме загубен човешки живот“, заяви Денчо Минев.

От „ЕМКО“ категорично отхвърлиха на този етап човешка грешка като причина за пожара.

Разследването продължава. Проверява се дали всички изисквания за безопасност са били спазени, а следствените действия са под ръководството на прокуратурата.

Районът остава под засилено наблюдение заради опасността от разпилени боеприпаси и евентуални вторични детонации.