Световно чудо на косъм. Спешно евакуират хиляди

Едно от чудесата на света - прочутата наклонена купа в Пиза, е на косъм заради земетресение, разтърсило района.

Трус с магнитуд от 4,3 по скалата на Рихтер бе регистриран в италианския град Пиза днес преди обед, в резултат на което местните власти разпоредиха превантивна евакуация на места, а влаковете от и до града бяха спрени, уточнява изданието Il Sole 24 Ore.

Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия (INGV) епицентърът на труса се е намирал на около седем километра от Пиза, а огнището му е било на дълбочина осем километра.

Въпреки че земетресението е с умерен магнитуд, то е било усетено в голяма част от Северна Тоскана – в провинциите Пиза, Лука и Маса Карара, както и във Флоренция.

Председателят на област Тоскана Еудженио Джани съобщи в социалните мрежи, че на някои места е разпоредена превантивна евакуация. Като мярка за безопасност е спряно движението на влаковете от и до Пиза. В същото време полетите от международното летище в града се изпълняват по разписание.

След труса пожарно-спасителните служби са получили множество сигнали от разтревожени жители. В централната част на Пиза служители на държавни институции са били изведени от сградите и са останали на открито като предпазна мярка.

По първоначални данни Наклонената кула в Пиза, както и музеите и паметниците на площад „Мираколи“, не са пострадали. Те остават отворени за посетители, а мерките за сигурност не са променени.

До момента няма информация за загинали, ранени или сериозни материални щети. Въпреки това екипи на пожарната продължават проверките на сгради, включително в историческия център на Пиза, след подадени сигнали за евентуални повреди.

Само преди няколко дни друго земетресение разтърси района на Неапол, където пострадаха 20 души.