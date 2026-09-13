Световно чудо на косъм. Спешно евакуират хиляди
Трус с магнитуд от 4,3 по скалата на Рихтер бе регистриран в италианския град Пиза
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Трус с магнитуд от 4,3 по скалата на Рихтер бе регистриран в италианския град Пиза
Тайната история на фразата: "И все пак тя се върти"
Пиза. Наклонената кула в Пиза спря да се накланя, предаде BBC. Тя е стабилизирана за първи път от 800 години и ще се задържи в това положение още поне...