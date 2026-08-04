Плъзна уникална нова теория за смъртта на Мерилин Монро

Повече от шест десетилетия след мистериозната смърт на Мерилин Монро нов телевизионен документален филм отново разпалва споровете около последните часове от живота на холивудската легенда. Днес, 4 август е денят на кончината й.

Специалното предаване „Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe“, поставя под съмнение официалното заключение, че актрисата е сложила край на живота си, и разглежда една от най-популярните конспиративни теории – че може да е била убита, защото е знаела твърде много.

Последният обяд с братята Кенеди?

В документалната продукция разследващата журналистка Кики Моник твърди, че малко преди смъртта си Мерилин Монро е обядвала с президента Джон Ф. Кенеди или с брат му Робърт Кенеди.

От години историците смятат за вероятно актрисата да е имала романтични отношения и с двамата.

Според Моник по време на тази среща разговорът стигнал до една изключително чувствителна тема – американската ядрена програма.

„По време на обяда тя уж обсъждала с тях моралната страна на атомната бомба. Това означава, че е научила информация за начина, по който президентът мисли по тези въпроси“, казва журналистката.

Писмо до ЦРУ ден преди смъртта ѝ

В предаването се твърди още, че само ден преди смъртта на Монро анонимен източник изпратил писмо до ЦРУ, в което предупреждавал, че актрисата възнамерява да разкрие тайни, свързани с Project Moon Dust – секретна програма на Военновъздушните сили на САЩ за събиране и анализ на космически отломки.

Тези твърдения не са били официално потвърдени, но от години присъстват в различни публикации и конспиративни теории около смъртта на звездата.

„Възможно е ЦРУ или ФБР да са я убили“

Разследващият по неразкрити случаи Пол Холс стига до провокативен извод.

„В крайна сметка е възможно ЦРУ или ФБР да са я убили, защото е знаела твърде много“, казва той във филма.

Холс обръща внимание и на някои детайли от местопроизшествието, които според него пораждат въпроси.

Сред тях е начинът, по който били подредени празните шишенца от лекарства върху нощното шкафче.

„Как е възможно да е погълнала около 50 капсули, а до леглото ѝ да няма дори чаша с вода?“, пита той.

Изкуствен интелект пресъздава последните часове

Авторите на документалния филм използват технологии с изкуствен интелект, за да възстановят триизмерно обстановката в дома на актрисата в нощта на смъртта ѝ.

Експертите анализират позицията на тялото, мебелите и предметите в стаята и посочват според тях несъответствия в официалното разследване.

Официалното заключение остава непроменено

Мерилин Монро е открита мъртва в дома си на 5 август 1962 година, едва 36-годишна.

Тялото ѝ е намерено в леглото, покрито с чаршаф, а до него има празни опаковки от сънотворни.

Аутопсията установява остро отравяне с барбитурати.

Следствието първоначално разглежда възможността за случайно предозиране, но впоследствие я изключва.

И до днес официалното заключение остава „вероятно самоубийство“.

Въпреки това повече от шест десетилетия около смъртта на една от най-големите икони на Холивуд продължават да съществуват множество конспиративни теории.

Досега не са представени убедителни доказателства, че Мерилин Монро е станала жертва на убийство.

Утре Hollywood Museum в Лос Анджелис организира специална възпоменателна вечер в нейна чест. Известни актьори и обществени личности ще четат писма, написани сякаш до самата Мерилин, пред нейната постоянна експозиция. Музеят определя събитието като почит към 64-ата годишнина от преждевременната ѝ смърт