Свят

Плъзна уникална нова теория за смъртта на Мерилин Монро

Изкуствен интелект пресъздава последните й часове

Плъзна уникална нова теория за смъртта на Мерилин Монро
04 авг 26 | 8:23
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Повече от шест десетилетия след мистериозната смърт на Мерилин Монро нов телевизионен документален филм отново разпалва споровете около последните часове от живота на холивудската легенда. Днес, 4 август е денят на кончината й.

Специалното предаване „Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe“, поставя под съмнение официалното заключение, че актрисата е сложила край на живота си, и разглежда една от най-популярните конспиративни теории – че може да е била убита, защото е знаела твърде много.

Последният обяд с братята Кенеди?

В документалната продукция разследващата журналистка Кики Моник твърди, че малко преди смъртта си Мерилин Монро е обядвала с президента Джон Ф. Кенеди или с брат му Робърт Кенеди.

От години историците смятат за вероятно актрисата да е имала романтични отношения и с двамата.

Според Моник по време на тази среща разговорът стигнал до една изключително чувствителна тема – американската ядрена програма.

„По време на обяда тя уж обсъждала с тях моралната страна на атомната бомба. Това означава, че е научила информация за начина, по който президентът мисли по тези въпроси“, казва журналистката.

Писмо до ЦРУ ден преди смъртта ѝ

В предаването се твърди още, че само ден преди смъртта на Монро анонимен източник изпратил писмо до ЦРУ, в което предупреждавал, че актрисата възнамерява да разкрие тайни, свързани с Project Moon Dust – секретна програма на Военновъздушните сили на САЩ за събиране и анализ на космически отломки.

Тези твърдения не са били официално потвърдени, но от години присъстват в различни публикации и конспиративни теории около смъртта на звездата.

„Възможно е ЦРУ или ФБР да са я убили“

Разследващият по неразкрити случаи Пол Холс стига до провокативен извод.

„В крайна сметка е възможно ЦРУ или ФБР да са я убили, защото е знаела твърде много“, казва той във филма.

Холс обръща внимание и на някои детайли от местопроизшествието, които според него пораждат въпроси.

Сред тях е начинът, по който били подредени празните шишенца от лекарства върху нощното шкафче.

„Как е възможно да е погълнала около 50 капсули, а до леглото ѝ да няма дори чаша с вода?“, пита той.

Изкуствен интелект пресъздава последните часове

Авторите на документалния филм използват технологии с изкуствен интелект, за да възстановят триизмерно обстановката в дома на актрисата в нощта на смъртта ѝ.

Експертите анализират позицията на тялото, мебелите и предметите в стаята и посочват според тях несъответствия в официалното разследване.

Официалното заключение остава непроменено

Мерилин Монро е открита мъртва в дома си на 5 август 1962 година, едва 36-годишна.

Тялото ѝ е намерено в леглото, покрито с чаршаф, а до него има празни опаковки от сънотворни.

Аутопсията установява остро отравяне с барбитурати.

Следствието първоначално разглежда възможността за случайно предозиране, но впоследствие я изключва.

И до днес официалното заключение остава „вероятно самоубийство“.

Въпреки това повече от шест десетилетия около смъртта на една от най-големите икони на Холивуд продължават да съществуват множество конспиративни теории.

Досега не са представени убедителни доказателства, че Мерилин Монро е станала жертва на убийство.

Утре Hollywood Museum в Лос Анджелис организира специална възпоменателна вечер в нейна чест. Известни актьори и обществени личности ще четат писма, написани сякаш до самата Мерилин, пред нейната постоянна експозиция. Музеят определя събитието като почит към 64-ата годишнина от преждевременната ѝ смърт

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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