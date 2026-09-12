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Идва азербайджанската Ванга

Идва азербайджанската Ванга

Нурида Курбанова, наричана азербайджанската Ванга, идва в София за премиерата на документалния филм "Феномен", посветен на живота й. Лентата ще се зав...

24 януари | 14:45
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