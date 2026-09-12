Ан Болейн и Елизабет I: историята на две кралици, които промениха Англия завинаги
Филм поставя в центъра една необикновена връзка между майка и дъщеря, чието влияние върху английската история се усеща и днес
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Филм поставя в центъра една необикновена връзка между майка и дъщеря, чието влияние върху английската история се усеща и днес
Изкуствен интелект пресъздава последните й часове
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Заради документалния филм, в който има нескопосано редактирана реч на Тръмп
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Нов документален филм „Роки“ е на път да излезе, разказан от самия Силвестър Сталоун.
Стрийминг платформата „Hulu“ разработва проекта
Намерили и бебешки снимки в стаята, в която издъхнал
Нурида Курбанова, наричана азербайджанската Ванга, идва в София за премиерата на документалния филм "Феномен", посветен на живота й. Лентата ще се зав...
Ню Йорк. Филмът „Тарпанът - пренарисуване на древната история" бе отличен с наградата за най-добър късометражен филм на Фестивала Equus в Ню Йорк, пър...
National Geographic Channel ще излъчи едночасовия документален филм "Хаселхоф срещу Берлинската стена" на 9-ти ноември от 20:55 часа. Премиерата на пр...
Токио, Родният ас в сумото Калоян Махлянов ще бъде един от главните герои в швейцарски филм. Той е получил покана да участва в историческата лента зае...
Великият Вапцаров става жертва на българския модел