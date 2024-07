Принц Хари и Хю Грант със скандални разкрития

Принц Хари и Хю Грант се обидиняват в съвместен проект. Двамата ще бъдат част от документален филм, в който ще се разкрият пред зрителя като разкажат за продължаващите съдебни битки, включително и скандала с хакването на телефоните им, което те наричат "Таблоиди под съд".

Причината за пренсянето на тази "разправия" в съда е в резултат на обвиненията от страна на принц Хари, че издатели са следели местонахождението на Херцога на Съсекс чрез проникване в телефона му.

Принц Хари твърди, че е бил набелязан от журналисти и частни детективи, работещи за The Sun и вече несъществуващия News Of The World, които са част от News Group Newspapers (NGN) . След като той и съпругата му Меган Маркъл спечелиха делото срещу The Sun, се разбра, че те не са единствените потърпевши.

Най-големите звезди на Великобритания също твърдят, че личното им пространство е било нарушено. Те са били жертви на скандала, при който водещи издания подслушват стационарните им телефони и поставят подслушващи устройства в частните им имоти. NGN отрече да е имало незаконна дейност в The Sun.

През декември съдът отсъди в полза на принц Хари срещу Mirror Group Newspapers. По време на процеса стана ясно, че хакването на лично мобилно устройство е „широко разпространено и обичайно“.

В допълнение към принц Хари, Хю Грант, бившият футболист Пол Гаскойн и певицата и текстописец Шарлот Чърч също ще бъдат включени в документалния филм, след като твърдят, че личното им пространство е било нарушено от таблоидната преса.

Документалният филм ще включва принц Хари и други, които ще говорят за цялото изпитание. Премиерата е на 25 юли.

