Удря ни мощна магнитна буря. Как да се предпазим?

На 20 август 2025 г. България и голяма част от Европа може да бъде засегната от магнитна буря със средна до висока интензивност

Това предупреждават международни експерти. Според Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA), се очаква геомагнитната активност да достигне четвърта степен по Кр-индекса — ниво, което се класифицира като средно. В същото време, специализираният сайт Meteoagent прогнозира по-висока активност — пета степен, което вече се счита за високо ниво.

Какво е Кр-индексът и защо е важен?

Кр-индексът е международен стандарт за измерване на геомагнитната активност. Стойностите му варират от 0 до 9:

0–3: ниска активност

4: средна активност

5 и нагоре: висока активност, потенциално магнитна буря

Тези данни се събират чрез сателитни системи и се актуализират в реално време от научни лаборатории по целия свят.

Как влияе магнитната буря на човешкото здраве?

Метеочувствителните хора са най-уязвими при повишена геомагнитна активност. Симптомите могат да включват:

Главоболие

Безсъние

Раздразнителност

Умора

Колебания в кръвното налягане

Препоръки за справяне с неразположението

За да се минимизира дискомфортът, специалистите съветват:

Хидратация: Пийте повече вода, за да подпомогнете кръвообращението.

Спокойствие и почивка: Избягвайте стресови ситуации и си осигурете достатъчно сън.

Леки разходки: Свежият въздух и умерената физическа активност подобряват тонуса.

Билки и чайове: Чай от маточина, лайка или глог може да помогне при нервно напрежение.

Ограничете екраните: Намалете времето пред електронни устройства, особено вечер.

