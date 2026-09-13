Един домашен трик ви помага да се отървете от мухи цяло лято
Топлината, влагата и остатъците от храна превръщат канала в идеално място за насекоми
Следете всички новини, анализи и коментари за Предпазване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Топлината, влагата и остатъците от храна превръщат канала в идеално място за насекоми
Има ръст на опасни респираторни инфекции и активни кърлежи през пролетта
Проучване разкрива огромен дефицит в профилактиката и нужда от национална политика в подкрепа на здравето
Чай от маточина помага да преодолеем неразположението от повишената геомагнитна активност
Веществото може да предпази зъбите и потенциално да затвори отворените нервни канали
Щастието обича тишината
Голямата цел е предпазване от вредни зависимости
Разширява познанията им за спорт, култура и здравословен начин на живот
По думите му не може да се каже кога ще свърши вълната
Според него има малко забавяне, но пикът на епидемията ще е в началото на февруари
Разходките на чист въздух са изключително полезни за дробовете
Предприетите мерки са изтегляне на дистрибутираните партиди от пазара и от крайните потребители
Най-полезните продукти за дихателните органи
По думите му - и да има, и да няма комари, ние трябва да се предпазваме от тях
Всички изпадат в комуникационна криза
Симптоми и съвети за първа помощ
Установено е, че вероятността за развитие на Паркинсон е с 40% по-малка при 25% от любителите на кафе
Думите ѝ са преди готвеното от Централната банка на еврозоната заседание през юни
В последно време идват все повече пациенти, които показват резистентност към антибиотици
Мнението на механиците