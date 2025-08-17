Направо ще паднете! Ето какво ще съдържат новите пасти за зъби

Отдавна е доказано, че флуоридът в пастата за зъби може да укрепи зъбния емайл.
Сега изследователи са открили вещество, което може да предпази от кариес и да възстанови уврежданията в ранен етап дори по-добре от флуорида. То се намира в човешката коса, пише New York Post .
Учени от Кингс Колидж Лондон съобщават в своето проучване , че кератинът, който се намира в човешката коса, може да предпази зъбите и потенциално да затвори отворените нервни канали, които причиняват чувствителност.
Те планират да използват свойствата на този протеин в пастата за зъби.
„Навлизаме във вълнуваща ера, в която биотехнологиите ни позволяват не само да лекуваме симптоми, но и да възстановяваме биологичните функции, използвайки собствените материали на тялото“, казва авторът на изследването Шериф Елшаркауи.
В публикацията се отбелязва, че
кератинът е протеин, който се намира в човешката коса, кожа, нокти
и в овчата вълна. Той образува плътно минерално покритие, което имитира структурата и функцията на естествения емайл.
В експеримента изследователите извлекли кератин от овча вълна. Те открили, че когато протеинът е нанесен върху повърхността на зъба, той взаимодейства с минералите, естествено присъстващи в слюнката, за да създаде кристална структура, подобна на емайла.
„Кератинът предлага революционна алтернатива на съществуващите дентални лечения“,
казва д-р Сара Гамеа, изследовател от Кингс Колидж Лондон.
Учените прогнозират, че пастата за зъби с кератин от човешка коса може да се появи на пазара само след две до три години.
