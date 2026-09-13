Направо ще паднете! Ето какво ще съдържат новите пасти за зъби
Веществото може да предпази зъбите и потенциално да затвори отворените нервни канали
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Веществото може да предпази зъбите и потенциално да затвори отворените нервни канали
Oт Apoмa зaявявaт, чe щe пpoдължaт дa ce бopят зa зaщитa нa cвoитe пpaвa
Дъвченето на кубчета лед също е вредно за емайла
Пастите за зъби, съдържащи цинк и водата за уста с цетилпиридиниев хлорид
Пастата за зъби е универсален начин за почистване на зъбите. Оказва се обаче, че може да е и универсален помощник в домакинската работа. Ето кои са не...
Изобретателен американец създаде паста за зъби, която събужда моментално, като осигурява необходимата доза кофеин, която веднага се абсорбира през вен...
Вашингтон. САЩ предупреждават авиолиниите, които летят към Русия за Олимпийските игри в Сочи, че съставки за експлозиви могат да бъдат вмъкнати на бор...
Шоколадът бил вреден за зъбите - да, ама вече не. Доказателство за това е любопитното предложение Theodent Classic, Kids, 300 - луксозна паста за зъби...