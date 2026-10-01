ДПС бръкна в раната! Истината за Ники Мантинелата и 160% по-скъпи поръчки (ВИДЕО)

Изваждане на цялата истина за Николай Иванов, по-известен като Ники Мантинелата, поиска ДПС на брифинг в парламента. Зам.-председателите на партията Хамид Хамид и Халил Летифов изнесоха факти за скандално оскъпяване на обществени поръчки за мантинели със 160%.

Кои са свързаните лица с Николай Иванов - Ники Мантинелата, има ли връзки на висшия ешелон на управляващите от "Прогресивна България", съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на г-н Николай Иванов - хотели в Девин, ловни стопанства и т.н., и каква е тяхната връзка помежду им, настоя да знае Халил Летифов.

Изслушването на Демерджиев за мантинелите и полетите на г-н Пеевски бе заглушено, беше подменено, устата на министъра беше запушена и сега ще чуете част от нещата, каза Хамид Хамид.

През 2022 г. кабинетът "Донев"-1 с министър-председател Гълъб Донев с постановление на МС № 290 от 27 септември 2022 приема методика за изменение в цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Приетата порочна методика въвежда практика на индексация по договори по обществени поръчки с индекси, надхвърлящи 50% от стойността на договора. Още през същата година процентът на индексация надхвърля 35 за 2023 година, 36 – за 2024 г., 38 – за 2025 г. и така надхвърля 50% от цената на основния договор за сключена обществена поръчка. Общото поскъпване за този период е над 160%, разкри Хамид Хамид.

Само в този период, в резултат на корупционна методика, приета от кабинета Донев-1, държавата е заплатила 160% по-високи цени от първоначално заложените цени по обществени поръчки, подчерта депутатът. И разкри конкретни договори с фирми за поставяне на мантинели.

"Юпитер05“ ООД. Собственик на тази фирма, както и на целия холдинг "Юпитер“ АД е Николай Любомиров Иванов. Той е краен собственик на всички тези дружества. "Юпитер05" ООД, част от холдинга, има няколко големи договора, сключени с Агенция „Пътна инфраструктура“ , като два от тях са от края на 2022 г. – за мантинели по републиканските ни пътища. Прави впечатление, че при два сключени договора - при подаването на оферти, е имало само един участник: „Юпитер05“ ООД на т.нар. Ники Мантинелата. Това поражда въпроса залагани ли са ограничителни условия, за да спечели и да участва само една фирма, попита Хамид Хамид. И допълни: "Тази порочна практика компрометира ли възможността за постигане на конкурентна пазарна цена при избор на изпълнител на договор за общестна поръчка за доставка и монтаж на мантинели."

Сключените договори са: Договор № 3741 от 27 септември 2022 г. с предмет на дейност възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи по пътищата от републиканската пътна мрежа в обособени позиции: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол. Стойността на договора е 21 602 081 евро. Крайната стойност за договора възлиза на 39 млн. евро без ДДС, разкри Хамид Хамид.

Втори договор – пак от 27 септември 2022 г. Той е за възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища за области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Стойността на този договор е също 21, 6 милиона евро. Тук обаче крайната обща сума е 52 448 746, 50 евро без ДДС. В резултат на тази методика за изменение в цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлацията, приета от кабинета „Донев“-1 с премиер Гълъб Донев, както и на незаконосъобразно заложените клаузи за изменение и увеличение на цената на договорите умишлено или с корупционна цел, се позволява безконтролно субективно увеличение на цената на договорите за обществени поръчки за мантинели, каза депутатът от ДПС.

Тази информация е изключително притеснителна и тя следва надлежно да бъде проверена, призова Халил Летифов. Настояваме да се спазват законоустановените изисквания към производството и монтирането на мантинел., защото те са свързани изцяло с човешкото здраве и живот. Спекулации по тази тема са най-малко престъпни. Затова ние настояваме да бъдат обследвани връзките с въпросните фирми и лица - Николай Иванов, по-известен като Ники Мантинелата, категоричен бе Летифов.

Той припомни, че е депутат от Смолянския край и заяви: " Ако посещавате този прекрасен край, едно от най-красивите кътчета на нашата родина, когото и да попитате ще ви обясни кой е г-н Николай Иванов и какви са неговите взаимоотношения - само да се разходите по чаршията и ще научите, каза Халил Летифов.

Следва да се отговори на няколко въпроса: Кои са свързаните лица с Николай Иванов - Ники Мантинелата, има ли връзки на висшия ешелон на управляващите от "Прогресивна България", съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на г-н Николай Иванов - хотели в Девин, ловни стопанства и т.н., и каква е тяхната връзка помежду им, настоя Халил Летифов.