Демерджиев с категорична новина за убийството на Филипов

МВР няма съмнения, че е задържало физическия извършител на убийството на Илиян Филипов. Това заяви категорично вътрешният министър Иван Демерджиев от парламентарната трибуна, като подчерта, че по случая вече са събрани множество доказателства. Разследването обаче не приключва с ареста - полицията продължава да работи по различни версии, включително за евентуалното участие на други лица и за истинския мотив зад престъплението.

Имахме идея кого търсим

Демерджиев разкри, че непосредствено след убийството е бил създаден щаб и е започнала интензивна работа по установяването на извършителя. По думите му още в първите часове разследващите са имали конкретна посока и представа кого издирват.

„Имахме идея кого търсим и нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има събрани много доказателства за това. Ние не издаваме присъди“, заяви министърът.

Той направи важното уточнение, че окончателната оценка на доказателствата и вината е работа на прокуратурата и съда. Категоричността на МВР според него се отнася до резултатите от оперативната и разследващата работа до този момент.

Проверяват кой още може да е замесен

Вътрешният министър даде да се разбере, че задържането на предполагаемия стрелец не затваря случая. Полицията проверява всички постъпващи сигнали и версии, включително информацията, която се появява публично след убийството.

„Работим по много и различни версии за престъплението. Работим и проверяваме цялата налична информация в публичното пространство. Ние подаваме цялостно и ритмично информация към наблюдаващия прокурор“, каза Демерджиев.

Особено важен остава въпросът дали зад физическия извършител може да има други лица. Според министъра трябва да бъдат събрани достатъчно качествени доказателства, за да се установи дали и други хора са съпричастни към престъплението.

Демерджиев заяви, че МВР разчита Окръжната прокуратура в Пловдив да предприеме всички необходими действия и наблюдаващият прокурор стриктно да проследи събирането и проверката на доказателствата.

Нямало сигнали, че животът на Филипов е заплашен

Една от важните линии, които полицията проверява, е информацията, че преди смъртта си Илиян Филипов може да е получавал заплахи. По думите на Демерджиев до момента в МВР не са открити сигнали, подадени от бизнесмена или от негово име, за непосредствена опасност за живота му.

Министърът уточни, че достоверността на разпространената публично информация за такива заплахи продължава да се проверява. Разследващите изясняват и връзките между различни лица, които могат да имат отношение към случая.

Първите часове се оказали решаващи

Демерджиев постави силен акцент върху действията на полицията непосредствено след убийството. Според него първите часове след едно тежко престъпление са решаващи, защото именно тогава могат да бъдат открити най-важните следи, свидетели и доказателства.

По думите му по случая е извършен огромен обем работа, а бързият напредък се дължи на координацията между служителите и на интензивните действия още от първия момент. Вътрешният министър заяви, че оценката за работата на МВР трябва да се прави според конкретните факти и резултати.

Той припомни, че през годините е имало много тежки престъпления, които са оставали неразкрити, включително заради недостатъци в начина на работа на системата. В случая с Филипов според него подходът е бил различен - създаден е щаб, работено е бързо и целенасочено и е достигнато до заподозрян за физическото извършване на убийството.

В изявлението ми няма нищо плахо

Демерджиев отново защити категоричността на твърдението си, че МВР е стигнало до предполагаемия физически извършител. Той посочи, че е юрист и е наясно с разграничението между полицейското разследване и произнасянето на присъда от съд.

Според него няма противоречие между твърдението, че полицията разполага със сериозни доказателства срещу задържания, и принципа, че единствено съдът може окончателно да установи вина.

Така разследването навлиза в нов етап. МВР твърди, че стрелецът е задържан, но големите въпроси остават - защо е бил убит Илиян Филипов, действал ли е извършителят сам и има ли други хора, които са свързани с престъплението. Именно отговорите на тези въпроси трябва да покажат дали арестът е краят на преследването на убиеца или началото на много по-голямо разследване.