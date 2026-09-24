Съдът решава съдбата на 16-годишна по убийството на „Младежкия хълм“

16-годишното момиче, обвинено във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, отново ще поиска да излезе от ареста. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата й срещу решението на Окръжния съд от 14 септември, с което беше отказана по-лека мярка за неотклонение. Така момичето остана с най-тежката мярка - „задържане под стража“.

Тя е сред общо осемте непълнолетни, привлечени като обвиняеми по делото. Първоначално прокуратурата повдигна обвинения на петима младежи - две момичета и три момчета на възраст от 14 до 17 години, а по-късно към тях бяха добавени още трима - двама 17-годишни и един 15-годишен. Според държавното обвинение всички са действали в съучастие и са разбирали свойството и значението на извършеното.

Случаят е от 4 август 2026 г. Около 17:20 часа на телефон 112 е подаден сигнал за мъж в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм. Кузев е откаран в болница, където няколко часа по-късно умира. По тялото му са установени видими следи от насилие.

Според разследването групата е примамила мъжа на среща, след което той е бил нападнат и пребит. Прокуратурата твърди, че убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация на Кузев. Това са твърдения на обвинението, които предстои да бъдат доказвани в рамките на наказателното производство.

По данни, изнесени по-рано по делото, побоят е продължил продължително време, а разследващите продължават да изясняват ролята и конкретните действия на всеки от обвиняемите.

Днешното решение на Апелативния съд ще определи единствено дали 16-годишното момиче ще остане в ареста до следващ етап от разследването, а не въпроса за вината й по същество.