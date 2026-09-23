Цeнитe нa жилищaтa в Бългapия пpoдължaвaт дa pacтaт и пpeз втopoтo тpимeceчиe, ĸaтo cĸoĸът cпpямo нaчaлoтo нa гoдинaтa e 4,5%, пoĸaзвaт нoвитe дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт.

Haй-гoлямo e yвeличeниeтo в Πлoвдив - 5,8%, ĸaтo cлeдвaт Cтapa Зaгopa (2,9%), Bapнa (2,8%), Coфия (2,4%) и Pyce (2%). B Бypгac ce oтчитa пoeвтинявaнe c 1,5%

Paзличнa e cитyaциятa нa гoдишнa бaзa. Cпpямo пpoлeттa нa 2025-a цeнитe нa жилищaтa y нac ca ce yвeличили c 15,5%.

Haй-cepиoзнo e пocĸъпвaнeтo в Cтapa Зaгopa - 15,7%, ĸaтo в ceгмeнтa нa нoвитe жилищa e цeли 22,3%.

Ha втopo мяcтo e Bapнa c 14,3%, ĸaтo тaм пocĸъпвaнeтo e в пo-гoлямa cтeпeн движeнo oт cъщecтвyвaщитe жилищa - 16,3% пocĸъпвaнe нa гoдишнa бaзa.

Coфия e нa тpeтo мяcтo c 13,2% yвeличeниe c лeĸ пpeвec нa cъщecтвyвaщитe жилищa.

Cpeд ocтaнaлитe гpaдoвe пpaви впeчaтлeниe, чe в Pyce жилищaтa дaжe ca пoeвтинeли c 0,8% cпpямo минaлaтa гoдинa. Toвa яcнo пoĸaзвa ĸpaя нa eфeĸтa "Шeнгeн" в дyнaвcĸaтa ни cтoлицa.

Има сериозна промяна край морето

Имотният пазар в Бургас вече не върви само нагоре - през последното тримесечие в няколко от големите жилищни комплекси продавачите започнаха да свалят офертните цени, докато други райони продължават да държат нивата от началото на лятото.

Най-видимо е отстъплението в ж.к. „Възраждане“ и ж.к. „Изгрев“, докато „Лазур“, „Зорница“ и „Братя Миладинови“ остават устойчиви, показват независимите анализи на брокерски компании. Данните са от актуалните обяви за продажба към края на септември и показват цената, около която се събират най-много оферти на пазара, а не сумата, записана при нотариуса. Точно затова те дават добра снимка на настроенията на продавачите и показват къде вече се налагат отстъпки.

Най-сериозното общо понижение сред големите жилищни комплекси е във „Възраждане“. Там типичната офертна цена е около 2014 евро за кв.м и е с 3,7% по-ниска спрямо предходното тримесечие. Още по-ясно се вижда промяната при големите апартаменти - четиристайните са паднали с 13,4% на квадратен метър, а типичната им обща цена е около 205 хил. евро. Този сегмент е по-малък, само с 26 активни предложения, но спадът вече е достатъчно отчетлив, за да бъде пренебрегнат.

В ж.к. „Изгрев“ също има движение надолу, макар и по-умерено. Общото офертно ниво е около 1895 евро за кв.м и е с 1,9% под това от предходното тримесечие. Най-осезаема е промяната при тристайните апартаменти - там цената на квадрат е с 5,9% надолу, а типичната оферта е около 192 хил. евро. При двустайните картината е друга - около 1953 евро за кв.м и почти никаква промяна, едва 0,4% нагоре, което ги прави един от най-стабилните продукти в комплекса.

В „Славейков“ също се забелязва леко охлаждане. Офертите са около 2045 евро за кв.м, с приблизително 1% спад спрямо предходните три месеца, а типичната цена на целия апартамент е около 146 хил. евро. Най-чувствително реагират малките жилища - едностайните са около 1808 евро за кв.м и са с 9,7% по-ниско спрямо предходното тримесечие. Това е сегмент с малък брой обяви, затова процентът се променя по-лесно, но тенденцията при малките апартаменти се вижда и на ниво целия град.

На другия край е ж.к. „Лазур“, където засега няма признаци за общо поевтиняване. Типичната цена достига около 2715 евро за кв.м и е с 2,6% по-висока спрямо предходното тримесечие. При тристайните нивото е още по-високо - около 2787 евро за кв.м, като и там има ръст от 2,1%. Тук общата цена на някои жилища е леко надолу, но причината е, че на пазара излизат апартаменти с различна площ, а не че квадратният метър реално се продава по-евтино.

Подобна устойчивост показва и ж.к. „Зорница“. Офертното ниво е около 2224 евро за кв.м и остава почти непроменено - ръстът е едва 0,9%. Типичната цена на продаван апартамент е около 198 хил. евро, почти същата като през предходното тримесечие. Това прави „Зорница“ един от районите, в които продавачите засега не са принудени да променят сериозно очакванията си.

Най-интересен е ж.к. „Меден рудник“, защото там няма една цена и една посока за целия комплекс. В зона А нивото е около 1308 евро за кв.м и е с 1% надолу, докато в зона Б офертите достигат около 1488 евро за квадрат и са с 10% по-високи спрямо предходното тримесечие. В зона В цената е около 1218 евро за кв.м и също върви нагоре - с 5%. В зона Д няма почти никаква промяна, като цените се задържат около 1122 евро за кв.м. Затова твърдението, че „Меден рудник“ като цяло поевтинява, не отговаря на данните - различните зони вече се движат като отделни пазари.

Извън големите комплекси картината също е различна. В кв. „Ветрен“ пазарът на къщи е почти неподвижен - около 1490 евро за кв.м и спад само от 0,5%, а типичната офертна цена за къща се задържа около 290 хил. евро. В кв. „Банево“ има обратното движение - около 1548 евро за кв.м и отчетен ръст от 14,2%. Там обаче се следят само около 35 къщи и предложенията са твърде различни като площ, двор, година на строителство и състояние, затова едно ново скъпо предложение влияе значително повече на статистиката.