Нови правила за потребителските кредити. Ключови промени

Нови правила за потребителски кредити обсъждат депутатите на днешното си пленарно заседание.

Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 хиляди евро.

В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите "купи сега, плати по-късно", предаде БНР.

Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя.

Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си.

Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити.