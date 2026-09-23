Бизнес

Нови правила за потребителските кредити. Ключови промени

Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността

Нови правила за потребителските кредити. Ключови промени
23 сеп 26 | 7:19
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Мира Иванова

Нови правила за потребителски кредити обсъждат депутатите на днешното си пленарно заседание.

Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 хиляди евро.

В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите "купи сега, плати по-късно", предаде БНР.

Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя.

Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си.

Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити.

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Автор Мира Иванова

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