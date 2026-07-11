Финансист стресна народа само с един въпрос

„Какво ще направите, ако лихвата по ипотечния ви кредит се увеличи двойно?“ Този въпрос отправи независимият финансов консултант Стойне Василев в мрежата и предизвика десетки коментари. Под публикацията хората споделиха както личен опит с ипотечни кредити, така и различни сценарии за справяне при подобна ситуация.

Една от най-подробните позиции очертава три основни възможности: да продължиш да плащаш по-високата вноска, да предоговориш кредита или да изпаднеш в невъзможност да обслужваш заема.

„Има три варианта: фалираш, стискаш зъби и плащаш новата, доста по-висока месечна вноска, или предоговаряш кредита с друга банка, където условията са малко по-добри, или удължаваш срока на кредита“, пише потребител. Той припомня и кризата след 2008 г., когато част от кредитополучателите се оказват с жилища, чиято пазарна стойност е по-ниска от остатъка по кредита.

Други внесоха важно уточнение. Според тях двойно увеличение на лихвения процент не означава автоматично двойна месечна вноска.

„Ако лихвата се увеличи двойно, вноската не се увеличава двойно“, отбелязва един от коментиращите.

Друг дава пример:

„При скок от 2% на 4% вноската може да се увеличи от 850 на около 1100 евро, което е около 30%. Такъв буфер всеки трябва да си е предвидил.“

Някои посочват, че най-разумният ход би бил предоговаряне.

„Средният живот на ипотеките е около пет години. След това много хора ги погасяват предсрочно или ги предоговарят. Ако всички банки повишат лихвите, най-вероятно ще се удължи срокът на кредита, за да остане месечната вноска поносима“, смята участник в дискусията.

Други заявяват, че първо биха потърсили по-добри условия в конкурентна банка.

„Трансферирам кредита към друга банка с по-изгодни условия. Не мога да абдикирам“, пише потребител.

Част от хората смятат, че ситуацията няма да бъде толкова драматична за кредитите, които вече са навлезли във втората половина на срока си.

„След като мине повече от половината срок, вноската съдържа много по-малко лихва. Ако не си теглил ипотека съвсем скоро, не си чак толкова притиснат“, гласи едно от мненията.

Не липсваха и коментари от хора, които изобщо не използват банково финансиране.

„Не ползвам ипотечни кредити. В последните десет години нямам никакви кредити“, споделя жена.

Имаше и доста шеговити реакции.

„Ще плача тихо и ще плащам.“

„Ще обявя жената за продан!“

„Правя си OnlyFans.“

„Челна стойка.“

Някои обаче погледнаха на темата по-сериозно и предупредиха за възможните последици при масово увеличение на лихвите.

„Повечето хора с кредити ще започнат да се задъхват с вноските и ще влязат в дългова спирала. След това ще се увеличат лошите кредити, а банките ще започнат да продават обезпеченията чрез съдебни изпълнители“, прогнозира участник в дискусията.

Друг коментиращ заявява, че при подобна ситуация би потърсил професионален съвет.

„Ще се консултирам с кредитен консултант и юрист. Чувал съм, че бай Ганьо разбира от всичко, но някак не мога да му се доверя.“

Дискусията показа, че макар повечето хора да разчитат на предоговаряне или по-високи вноски, темата за ипотечните кредити остава чувствителна. Споменът за кризата отпреди повече от 15 години продължава да влияе върху начина, по който много кредитополучатели гледат на риска от покачване на лихвите.

Лихвите по ипотечните кредити в България остават относително ниски и стабилни, варирайки средно между 2.30% и 3.50% в зависимост от банката и индивидуалния профил на кредитополучателя. Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички такси и застраховки, обикновено е в рамките на 2.60% до 3.80%

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