Промяна с кредитите за дом и кола след еврото. Ключова информация

Без такси за превалутиране, без промяна в лихвите поне година и по-голяма яснота в кредитните формули – това очаква българските кредитополучатели при преминаването към евро.

С оставащи броени седмици до въвеждането на единната валута въпросът какво се случва с текущите заеми е във фокуса на хиляди домакинства.

Превалутирането – автоматично, безплатно, по курс 1.95583

Всички ипотечни и потребителски кредити, отпуснати в лева, ще бъдат автоматично конвертирани в евро без нито една допълнителна такса или комисиона.

„Всичко се случва безплатно и автоматично по фиксинга 1.95583. Няма да има допълнителни такси или лихви“, заяви пред БНТ Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на компания за недвижими имоти.

Това означава, че главницата, лихвите и месечните вноски просто ще бъдат „преизчислени“ в евро, без банките да имат право да добавят административни разходи.

Лихвите по ипотеките – стабилни поне 1–2 години

Големият въпрос е дали присъединяването към еврозоната ще промени лихвените проценти. Според експертите – не бързо.

„Очаквам поне 6 месеца, а може би и 1–2 години да няма промяна в крайния лихвен процент“, заяви още Тенекеджиева.

По думите ѝ част от банките вече са посочили новите си формули за изчисляване на лихвите – някои ще се ориентират към база „средни депозити в евро“, а други преценяват дали да използват EURIBOR като референтен индекс.

В най-близко бъдеще обаче конкуренцията и плавният преход се очаква да запазят лихвите на сегашните им нива.

Какво означава EURIBOR за българските кредитополучатели

Присъединяването към еврозоната отваря възможност за по-прозрачно ценообразуване. Ако банките преминат към EURIBOR, потребителите ще следят лихвата си по международно признат и публично достъпен индекс.

Това може да направи пазара по-предвидим, но и по-чувствителен към решенията на Европейската централна банка.

Потребителските кредити – същите правила, но с възможност за по-евтино финансиране

Както ипотеките, така и всички потребителски кредити в лева ще бъдат автоматично превалутирани. Заемателите не трябва да подават заявления, нито да подписват допълнителни анекси.

След въвеждането на еврото може да се наблюдават няколко тенденции:

По-голяма конкуренция между банките – традиционно евровите кредити имат по-ниска база, което може да доведе до намаляване на крайните лихви в средносрочен план.

По-широк достъп до европейски кредитни продукти – особено при онлайн и финтех кредитиране.

По-малък валутен риск – така отпада възможността за внезапни промени при кредити, обвързани косвено с валутните курсове.

Какво се променя за новите кредити след въвеждането на еврото

От първия ден след приемането на валутата:

Новите кредити ще бъдат отпускани директно в евро.

Ще отпадне валутният компонент при лихвите, което може да доведе до по-ясни условия.

Банките ще предлагат продукти, хармонизирани с практиките в еврозоната – по-прозрачно ценообразуване, ясни индекси и по-предвидими вноски.

Преминаването към еврото ще е плавно и без финансови сътресения за кредитополучателите. Превалутирането ще бъде безплатно, а лихвите – стабилни поне в първата година. В дългосрочен план се очаква по-прозрачен, конкурентен и европейски хармонизиран кредитен пазар – както за ипотечните, така и за потребителските кредити.

