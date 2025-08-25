Напрежение с жилищните кредити. Предупреждението

Жилищните кредити у нас продължават да нарастват с ускорени темпове.

Към края на юли 2025 г. те вече възлизат на 29,6 млрд. лева, показват данните на Българската народна банка. Това е 27,4% ръст на годишна база, което означава над 6 млрд. лева повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Това развитие затвърждава тенденцията ипотеките да бъдат основен двигател на кредитния пазар. Според анализатори, силното търсене на жилища и сравнително благоприятните условия за кредитиране са основните фактори, които държат този сегмент във възходяща линия. Темпът дори се ускорява спрямо юни, когато беше отчетен ръст от 26,8%.

Общият обем на заемите на домакинствата, включително жилищни и потребителски, достига 52 млрд. лева в края на юли. Това се равнява на 23,7% от прогнозния БВП на страната, като годишното увеличение е 20,9%. Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране.



Макар потребителските заеми също да нарастват – с 13,6% до 20,5 млрд. лева – темпът им леко се забавя, което подсказва по-предпазливо потребителско поведение.

Експерти предупреждават, че при продължаващ толкова висок ръст на ипотечното кредитиране, в комбинация с възможни промени в лихвените нива след влизането в еврозоната, може да се увеличат рисковете за част от кредитополучателите, пише pariteni.bg.



Въпреки това банковата система остава стабилна, а активното кредитиране отразява както доверие в пазара, така и стремеж на домакинствата да осигурят жилище в условия на растящи цени на имотите.

