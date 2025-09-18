ЕОС Матрикс ЕООД и Агенция за събиране на вземания ЕАД в стратегическо партньорство

Двете водещи компании за управление на вземания в страната – ЕОС Матрикс ЕООД и Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) – обявяват стратегическо партньорство в ключов проект за придобиване на портфейл от вземания с номинален дълг от над 1,7 млрд. лв.

При реализиране на проекта това ще бъде най-голямата сделка досега на вторичния пазар на изкупуване на вземания в България. Тя е и атестат за успешно сътрудничество между водещите специализирани компании в сектора, които развиват дейност по утвърдени етични стандарти и норми.

Продавачът по сделката, Агенция за събиране на вземания ЕАД, си осигурява солиден финансов ресурс за стратегическо развитие и нови инвестиции. АСВ ще продължи да бъде активна част от пазара за управление на вземания, като ще запази фокуса си в изкупуването на портфейли от банкови и небанкови финансови институции. Купувачът, ЕОС Матрикс ЕООД, също има силен бизнес фокус върху изкупуването на портфейли от просрочени кредити (както обезпечени, така и необезпечени). Партньорството подкрепя дългосрочната стратегия на EOS в България да запази водещата си роля на ключов инвеститор в изкупуването на портфейли от финансови институции.

Двете компании са входирали искане за одобрение на сделката в Комисията за защита на конкуренцията и са в очакване на решението на надзорния орган. Допълнителна информация по темата ще бъде предоставена след излизане на решение на КЗК.

Стратегическото сътрудничество между ЕОС Матрикс и АСВ е гарант за стабилността на вторичния пазар като неизменна част от цялостната финансова стабилност на страната. Добавена стойност в това стратегическо партньорство между двете страни е и споделянето на добри бизнес практики спрямо потребителите.

За Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ)

АСВ е създадена през 2010 г. и е една от водещите компании за изкупуване на просрочени вземания в България. За изминалите 15 години АСВ е придобила общо над 918 хил. вземания с номинал 2.5 млрд. лв. Бизнес клиентите й са повече от 40 на брой - банки, небанкови финансови институции и телекоми. От началото на дейността си компанията е придобила над 670 отделни портфейла с вземания и е един от големите инвеститори в портфейли с необслужвани кредити в България. През 2016 г. АСВ е придобита от норвежката B2 Impact ASA (бивша B2Holding), която е сред десетте най-големи в сектора в Европа, а от края на септември, 2023 г., е собственост на българската Ди Си Ей Мениджмънт АД. АСВ е регистрирана като финансова институция в Българска народна банка и е член на Асоциацията за управление на вземания.

За EOS Group

ЕОS Груп е един от водещите международни доставчици на индивидуализирани финансови услуги и инвеститор в областта на изкупуване и управление на вземания. С 50-годишен опит и дружества в 20 държави, EOS предлага на своите близо 20 000 клиенти по целия свят интелигентни услуги, свързани с управлението на вземания. Основно компаниите в групата си партнират с банки и фирми от областта на недвижимите имоти, телекомуникации, комунални услуги и електронна търговия. EOS има над 6 000 служители и е част от Otto Group. Повече информация относно EOS Груп можете да намерите на: www.eos-solutions.com. В България ЕОS Груп присъства от 2002 г. като „ЕОС Матрикс”. Предлаганите услуги включват управление и изкупуване на портфейли от просрочени вземания (обезпечени и необезпечени) в страната и чужбина, обучения и консултации в областта на събирането на дългове, софтуер за управление на вземания, правни консултации. Компанията успешно управлява придобити портфейли от дългове с изкупен дълг от близо 5 млрд. лв. „ЕОС Матрикс” е съосновател на Асоциацията за управление на вземания в България.

