Удар за бизнеса с тези цени на тока

При средна цена от 310,47 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 18 декември.

Вчера Енергийната борса затвори при средна цена от 254,51 лв. за мегаватчас, което означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 21,99 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 346,53 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 274,42 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 86 449,637 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 251,50 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 247,43 лв. (без ДДС) за мегаватчас, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com