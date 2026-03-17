Областните епизоотични комисии ще се подготвят за действия при криза

Областните управители ще свикат епизоотичните комисии в своите региони и ще разработят различни мерки за действие при навлизане на опасни заболявания по животните на територията на страната. Такова решение взеха на среща днес ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и представителите на държавата по места. Целта е да се гарантира координирана и навременна реакция на различните институции при евентуални огнища на болести и да се избегнат сериозни щети за животновъдството.

Причина за превантивните мерки е влошената епизоотична обстановка на Балканите – огнищата на шап в Кипър и на шарка в Гърция.

Обсъден беше също проблемът с нелегалния внос и нерегламентираната търговия с животни. Въпреки действащите забрани за движение на животни от Румъния и Гърция по границите са установени нарушения, което създава реален риск от пренасяне на зарази. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски представи мерките за засилен контрол в пограничните райони, като уточни, че те не само ще ограничат навлизането на зарази, но и ще подкрепят вътрешния пазар, като намалят нелоялната конкуренция.

Утре предстои среща на ръководството на БАБХ с общините, на която също ще се обсъждат общите усилия за предпазване на страната ни от епизоотии.

