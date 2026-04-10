Невиждано! Вдигнаха паметник на улична дупка (СНИМКИ)

Нещо невиждано се случи в Плевен. Зевзеци вдигнаха първия у нас паметник на улична дупка. "Монументът" е дело на гневен гражданин, на когото вече му е писнало от кратерите по градските пътища. Снимки от мястото разпространи Bulphoto.

СНИМКИ: Bulphoto

Една от дупките на улица „Пирот“ в Плевен е обозначена със символичен паметник „На знайните некадърници“. Преди дни в социалните мрежи беше обявен конкурс за най-дълбока улична дупка в града. Не за първи път граждани от различни населени места в страната изразяват недоволството си от инфраструктурата чрез подобни прояви.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com