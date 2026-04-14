Гърмежи и пламъци! Голям наш град на нокти

Пет леки автомобила изгоряха напълно при голям пожар днес следобед в Русе. Инцидентът възникна малко след 15:00 часа на улица "Видин", в непосредствена близост до блок "Лиляна Димитрова".

Гъст дим и поредица от гърмежи

Гъст черен дим и силни гърмежи стреснаха жителите на широкия център в района на ж.к. "Централен южен район". Огънят е започнал от една паркирана кола, след което пламъците бързо са се прехвърлили върху още четири автомобила, паркирани в непосредствена съседство. За броени минути мащабният инцидент събра множество хора от квартала, които документираха стихията с мобилните си телефони.

Три пожарни на мястото

На мястото на инцидента веднага бяха изпратени екипи на полицията и два специализирани автомобила на пожарната. Заради интензитета на горене малко по-късно се наложи на място да пристигне и трети противопожарен екип, който да се включи в потушаването на огъня. Въпреки бързата реакция на огнеборците, превозните средства са напълно унищожени.

