Нова супер опасност дебне тийновете онлайн

Докато вниманието на обществото е насочено към социалните мрежи и влиянието им върху психичното здраве на младите хора, експерти предупреждават за друга опасност, която набира все по-голяма скорост – онлайн хазартът.

Все повече тийнейджъри и млади хора, израснали със смартфони в ръка, попадат в света на крипто казината, приложенията за залози и онлайн игрите с елементи на хазарт. Достъпът е по-лесен от всякога – само с няколко докосвания на екрана.

Според анализатори зависимостта често започва като забавление или любопитство, но постепенно може да доведе до сериозни финансови загуби, натрупване на дългове и тежки психологически последици.

Тревогата идва на фона на по-широка криза сред младите хора във Великобритания. Нови данни показват, че над един милион души между 16 и 24 години вече не учат, не работят и не преминават обучение – най-високото ниво от повече от десетилетие. Експерти предупреждават за риск от „изгубено поколение“, ако тенденцията продължи.

Доклад на бившия британски министър Алън Милбърн предупреждава, че без спешни мерки броят на младите хора извън образование и работа може да достигне 1,25 милиона през следващите години.

Специалистите посочват, че комбинацията от психически проблеми, липса на перспектива, труден достъп до пазара на труда и постоянна дигитална среда създава идеални условия за развитие на зависимости.

Все по-често родители и експерти настояват за по-строг контрол върху рекламите на онлайн хазарт и по-сериозни мерки за защита на непълнолетните в интернет.

