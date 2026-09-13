Нова супер опасност дебне тийновете онлайн
Води до дългове и отчаяние
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Води до дългове и отчаяние
Комисията е издала едва 9 лиценза за залагания в интернет
София. Още три компании са поискали лиценз за организиране на онлайн хазарт на територията на България, а други 5-6 са отправили запитвания за условия...
Нелицензираните сайтове няма да бъдат блокирани; спорният данък върху оборота става такса върху печалбата
Законодателен нон сенс спъва лицензирането на сериозните интернет играчи
Бием Аржентина и сме на полуфинал, твърди Любо Ганев
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