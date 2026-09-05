Гигантска медна мина за 160 млрд. долара се събужда след близо 40 години

Една от най-големите спящи минни находки в света отново влиза в бизнеса почти четири десетилетия след затварянето си. Индийската Lloyds Metals & Energy получи разрешение да започне подготвителни работи и проучвания за възстановяването на гигантската медно-златна мина Пангуна в автономния регион Бугенвил на Папуа Нова Гвинея, съобщава Блумбърг.

Оцененият минерален ресурс включва 5,3 млн. тона мед и 19,3 млн. унции злато, чиято брутна стойност при текущи цени се изчислява на около 160 млрд. долара. Самото разрешение обаче все още не позволява строителство на мината или започване на промишлен добив.

Индийците получиха ключа, но още не могат да копаят

Концесията за Пангуна е предоставена на държавната Bougainville Minerals Limited, а Lloyds е определена като одобрен партньор за разработването на проекта. Президентът на автономния регион Бугенвил Ишмаел Тороама издаде сертификат, който позволява започването на технически, инженерни, екологични, социални и икономически проучвания и подготвителни дейности.

Това е важна разлика. Lloyds все още няма право да започне изграждането на новата мина или да добива мед и злато в промишлен мащаб. За следващите фази ще са необходими отделни разрешения и нови решения на местните власти. Правителството на Бугенвил подчертава, че възстановяването на Пангуна ще върви поетапно.

„Проектът Пангуна представлява много положително развитие за компанията, но все още е на етап проучване“, заяви управляващият директор на Lloyds Раджеш Гупта. По думите му на този етап не може да се даде надеждна прогноза нито колко време ще отнеме реалното възстановяване на мината, нито колко ще струва то.

Гупта и по-рано е охлаждал очакванията около проекта. В разговор с инвеститори той подчерта, че компанията не е придобила самия актив и че става дума за постепенно навлизане в проекта и подготовка на бъдещите действия.

5,3 млн. тона мед и 19,3 млн. унции злато

Числата около Пангуна са огромни. Последната публикувана оценка посочва общ минерален ресурс от около 1,84 млрд. тона материал със средно съдържание около 0,30% мед и 0,34 грама злато на тон. В него се съдържат приблизително 5,3 млн. тона мед и 19,3 млн. унции злато.

Има обаче важна подробност - това е оценка на минерален ресурс, а не доказан и вероятен руден запас. В официалната документация изрично се посочва, че икономическата извлекаемост все още трябва да бъде потвърдена чрез допълнителни технически, икономически и други проучвания. Именно затова стойността от около 160 млрд. долара не трябва да се приема като цена на мината или като бъдеща печалба. Тя представлява ориентировъчната брутна стойност на съдържащите се в оценения ресурс метали при сегашните пазарни цени.

Lloyds вече обяви намерението си да направи нова проверка и актуализация на ресурсната база на находището като част от подготовката за евентуалното му повторно отваряне.

Светът се надпреварва за мед

Интересът към Пангуна идва в момент, когато медта се превръща в един от най-търсените стратегически метали. Разширяването на електрическите мрежи, възобновяемата енергетика, електромобилите, батерийните системи и центровете за данни увеличават потреблението, докато изграждането на нова голяма мина обикновено отнема години.

Именно глобалната битка за нови медни ресурси прави проект като Пангуна особено ценен. Lloyds, която доскоро беше позната предимно като бързо растящ индийски производител на желязна руда, вече започна да се диверсифицира към медта. Компанията инвестира и в две медни предприятия в Демократична република Конго, като целта й е постепенно да намали зависимостта си от един метал и един пазар.

25-годишна концесия промени играта

Пътят към сегашното решение беше необичаен. През юни правителството на автономния регион предостави на държавната Bougainville Minerals Limited 25-годишна концесия за голям добивен проект върху Пангуна.

Новата концесия обхваща същата територия, върху която Bougainville Copper Limited е притежавала лиценз за проучване. След промяна в местното минно законодателство правата по този лиценз бяха поставени в подчинено положение спрямо новата концесия за целия срок на действието й.

Преди това Bougainville Copper беше избрала китайската CMOC Group - един от големите световни производители на мед и кобалт - като предпочитан международен партньор. Правителството на Бугенвил обаче не прие този вариант и определи Lloyds като предпочитан партньор при модел, при който местната страна запазва собствеността върху актива. След решението Bougainville Copper прекрати собствената си процедура за избор на стратегически инвеститор.

Мината, която затвори през 1989 г.

Пангуна има история, която далеч надхвърля обикновения минен проект. Добивът започва през 1972 г., а мината се превръща в един от най-големите източници на мед и злато в света. До затварянето й през 1989 г. оттам са произведени концентрати, съдържащи около 3 млн. тона мед, 306 тона злато и 784 тона сребро.

Работата спира след протести на местното население заради екологичните щети и разпределението на приходите. Напрежението прераства в тежък въоръжен конфликт в Бугенвил, при който според различни оценки загиват до 20 000 души. По това време мината се управлява от Bougainville Copper, в която Rio Tinto е основен акционер. През 2016 г. минният гигант се отказва от своя мажоритарен дял.

След почти четири десетилетия започват от проучванията

Пангуна разполага с изградена през миналото инфраструктура, включително пътища, пристанищни съоръжения и огромен открит рудник, но десетилетията без промишлена експлоатация означават, че евентуалното възстановяване няма да представлява просто включване на старите машини.

Предстои да бъде проверено състоянието на ресурсите, да бъдат разработени нови инженерни решения и да преминат екологичните и социалните оценки. Компанията и местните власти ще трябва да получат и следващите законови разрешения, преди да може да започне строителство.