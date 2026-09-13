Гигантска медна мина за 160 млрд. долара се събужда след близо 40 години
Индийската Lloyds Metals получи зелена светлина за първите стъпки към възстановяването на Пангуна - гигантско находище с 5,3 млн. тона мед и 19,3 млн....
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Индийската Lloyds Metals получи зелена светлина за първите стъпки към възстановяването на Пангуна - гигантско находище с 5,3 млн. тона мед и 19,3 млн....
Американски геолози оцениха потенциалния ресурс на 2,3 млн. метрични тона литиев оксид
Новите данни сочат ресурс в 18 района, включително в двата щата Каролина, Мейн и Ню Хемпшир
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Стойността на залежите е 2,77 квинтилиона евро
Украйна е „малък остров, който е независим от Китай“
Находището се намира във въглищните подпочвени слоеве край река Мозел
Щом в съседните румънски води намериха залежи, вероятно ще има и при нас Сондажите ще бъдат на 6 километра под дъното, казва зам.-министърът на енерг...
Откриването на газови залежи в Черно море ще направи страната ни енергийно независима, а цената на синьото гориво ще поевтинее. Това обясни председате...
Изкопаемите горива в Европа са пред изчерпване