Подземни находки на ново гориво променят енергетиката на Америка

Съществуването на огромни подземни запаси от природен водород

е потвърдено от учени от САЩ, съвместно с колегите им от университетите в Оксфорд и Дърам, както и от Университета в Торонто.

Както пише Ecoticias, за разлика от традиционния начин за производство на водород, който включва разделяне на водните молекули с помощта на електричество или изкопаеми горива,

тези резервоари се образуват по естествен път –

чрез реакцията на водата с богати на желязо скали в древни рифтови зони.

В проучване, публикувано в списанието Nature Reviews Earth & Environment, учените предполагат, че през последните милиарди години се е образувало достатъчно количество от този газ, за ​​да

осигури на човечеството енергия за следващите 170 000 години.

Търсенето на такива находища се основава на „рецепта“, която включва наличието на порести скали и геоложки капани, които задържат водород под земята. Около 30 американски щата се считат за особено перспективни, включително Канзас, където биха могли да се натрупат големи обеми водород.

Интересът към темата нараства и сред бизнеса. Koloma (подкрепена от Бил Гейтс) и Hy-Terra активно инвестират в търсенето. Подобни изследвания се провеждат не само в САЩ.

Франция, Австралия и Албания също обмислят възможността за използване на подземни резервоари за водород.

Наред с перспективите, има и предизвикателства: част от водорода се консумира от почвените микроорганизми, което намалява наличните му обеми, а икономическата целесъобразност на добива все още не е потвърдена. Учените обаче са оптимисти. Ако добивът може да се установи, природният водород може да се превърне в един от най-чистите източници на енергия, напълно без емисии на парникови газове, и да намали зависимостта на света от изкопаеми горива.

