Електрохолд Трейд вече прогнозира и балансира производството на 4000 ВЕИ централи

България все по-осезаемо се превръща в нов енергиен център в региона, след като батерийните системи за съхранение на електроенергия започват да растат с темпове, сравними с водещи европейски пазари като Германия. Високият интерес от оператори и инвеститори е пряко свързан с бурното развитие на възобновяемата енергия, а управлението на батерии вече се превръща в нов високочестотен бизнес модел, управляван чрез автоматизация и изкуствен интелект.

Електрохолд Трейд разширява балансиращата си група

Електрохолд Трейд управлява една от водещите балансиращи групи у нас, съставена от индустриални консуматори, като в последните години бяха добавени значителен брой ВЕИ мощности и системи за съхранение на енергия. На групово ниво структурата вече включва над 4000 централи, близо 700 MW възобновяеми източници и 500 MWh батерии. Това каза Владимир Дичев, главен търговски директор на Електрохолд България, по време на международната конференция ENERGATE, организирана от Дарик радио в началото на декември в София.

По думите му амбицията е до края на следващата година компанията да се превърне в един от водещите играчи в управлението на батерии и фотоволтаични централи, използвайки предимствата на автоматизирана търговия и натрупан опит.

Батериите се превръщат в ключова инфраструктура за ВЕИ

Според Дичев енергийният пазар преминава през трансформация, като става много по-високочестотен и високооборотен. Делът на соларната енергия нараства значително, което води до физически и търговски дисбаланс в електроенергийната система. Тук идва мястото на системите за съхранение на енергия като едно от важните решения на структурната промяна. Батериите повишават ефективността на слънчевите централи, съхраняват енергията, когато тя е по-евтина, и я отдават обратно в системата, когато има недостиг.

Дичев призна, че управлението на батерии е предизвикателство, тъй като то не е класическа форма на търговия. „Това е бизнес, който работи 24/7, 365 дни в годината. Затова е необходимо да помощ да дойдат автоматизираните решения, които Електрохолд Трейд вече прилага.“ Експертът допълни, че използването на изкуствен интелект в търговията с електроенергия става неизбежно, а в комбинация с висококвалифицирания екип от близо 100 специалисти компанията успява да посрещне нуждите на пазара и на своите клиенти.

България с мощност, сравнима с Германия – новаторски модел за региона

Главният търговски директор на Електрохолд Трейд Мартин Георгиев също взе участие във форума. „Заради бурното развитие на ВЕИ през последните години съществува огромна нужда от батерии в цяла Европа, които да съхраняват произвежданата енергия. В България секторът е изключително динамичен. Скоро тук ще има инсталирани батерийни мощности, сравними с наличните в Германия. Това ни прави новатор в европейски мащаб. Съоръженията се изграждат от български оператори, което позволява цялото ноу-хау да остава и да се надгражда в България“, отбеляза Георгиев.

Според него следващото голямо предизвикателство ще бъде функционирането и управлението на изгражданите в момента съоръжения и търговията с произвежданата от тях енергия. Затова Електрохолд Трейд въвежда високотехнологични платформи за търговско управление и оптимизация, подпомагащи пазарната реализация на капацитета за съхранение и максимизиране на приходите за инвеститорите.

Виртуални електроцентрали и автомобилни батерии – следващият пробив

Друг акцент в международната конференция ENERGATE беше участието на Томас Рафайнер, главен изпълнителен директор на The Mobility House. Германската компания, партньор на Електрохолд Трейд в предоставянето на софтуер за агрегиране и търговско управление на енергийни активи, изгражда най-голямата виртуална електроцентрала, съставена изцяло от батерии и електрически превозни средства. На практика тя ще включва всеки паркиран електромобил и ще превръща превозните средства в активи на енергийната система на бъдещето.

„Чрез подобни активи ние правим мобилността по-ефективна, правим електричеството по-евтино и, надяваме се, че правим планетата малко по-щастлива“, коментира Рафайнер.

Глобалните производители вече са тук

Специално за форума пристигна и Карен Ву, регионален директор продажби на BYD Energy Storage. Китайската компания е сред най-големите производители на електрически автомобили и батерии за съхранение на енергия. Повечето хора познават BYD заради електрическите ѝ превозни средства, но групата развива дейност в четири основни бизнес направления, едно от които са технологиите за съхранение на енергия.

По думите на Ву BYD Energy Storage вече има стартирани и договорени проекти с капацитет над 130 GWh, включително проекти в Европа с капацитет над 22 GWh в България, Великобритания, Полша, Германия и Унгария.

