Мартин Георгиев стана изпълнителен директор на Електрохолд Трейд
Инж. Георгиев е част от ръководния екип на компанията от септември 2025 г.
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Инж. Георгиев е част от ръководния екип на компанията от септември 2025 г.
Автоматизацията и търговията с енергия създават нови възможности за инвеститори и индустрия
Мартин Георгиев: Батериите ще решат дали мрежите ще издържат трансформацията
Проектът позиционира системите за съхранение на енергия като централен елемент в бъдещата българска енергетика