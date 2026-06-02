Мартин Георгиев стана изпълнителен директор на Електрохолд Трейд

На 1 юни инж. Мартин Георгиев пое поста изпълнителен директор на Електрохолд Трейд - водещ търговец на електроенергия в България с фокус върху доставка, търговия и управление на електроенергийни портфейли за крайни клиенти и бизнес партньори.

Инж. Георгиев е част от ръководния екип на компанията от септември 2025 г., когато се присъединява като главен оперативен директор и член на Съвета на директорите. В рамките на дейността си в дружеството той има ключова роля в развитието на търговската функция на Електрохолд Трейд, включително изграждането на трейдинг офис, търговия на едро с електрическа енергия и управление на енергийните портфолиа на групата.

Инж. Георгиев има богат управленски и международен опит в енергийния сектор. В периода май 2022 г. – март 2025 г. той е изпълнителен директор на Националната електрическа компания и член на Съвета на директорите на ТЕЦ КонтурГлобал. Преди това заема позицията регионален мениджър за Южни Балкани в швейцарската енергийна компания Alpiq и е член на Съвета на директорите на съвместно дружество между Alpiq и гръцката Public Power Corporation. Кариерата му включва и консултантска дейност за E.ON Energie Германия, свързана с преструктуриране на бизнеса на компанията в България. В периода 2013–2022 г. е председател на Асоциацията на търговците на енергия в България.

Той поема поста от инж. Атанас Димов, който работи в компанията от 2013 г., член е на Съвета на директорите от 2017 г. и изпълнява функцията изпълнителен директор от 2022 г. През този период Електрохолд Трейд разшири клиентското си портфолио, укрепи пазарните си позиции и се утвърди като един от водещите търговци на електроенергия в България.

Инж. Димов ще се фокусира върху нов проект на групата Електрохолд за изграждане на независима европейска платформа за управление, оптимизация и монетизация на гъвкави енергийни активи, системи за съхранение и възобновяеми източници.

Преходът към новото изпълнително ръководство е организиран с фокус върху непрекъсваемостта на дейността и надграждането на постигнатото.

