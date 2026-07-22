Иде ценовият шок. Колко ще плащаме за литър гориво?

Черното злато отново диктува правилата на глобалната и родната икономика. Само за две седмици международните пазари станаха свидетели на стряскащ скок от 30% в цената на суровия петрол. След като сортът „Брент“ бе паднал до относително спокойните нива от 70 долара за барел, ескалацията на напрежението в Близкия изток изстреля котировките до 92.27 долара.

Финансовите експерти предупреждават: ако ситуацията не се успокои бързо, психологическата граница от 100 долара за барел ще бъде преминана до седмици. За българския потребител това означава само едно – неизбежно и плавно поскъпване на бензина и дизела по бензиностанциите.

Ормузкият проток – тесният съд, който задушава пазара

Основният двигател на настоящата криза са новите военни удари на САЩ срещу Иран, които директно застрашиха сигурността в Ормузкия проток. Този регион е най-важната артерия за пренос на петрол в света. Всяко ограничаване на доставките през него моментално свива глобалното предлагане и изправя пазарите пред дефицит.

Търсенето на алтернативни логистични маршрути вече е в ход. Изграждането на истинска и работеща инфраструктура, която да заобиколи опасната зона обаче, ще отнеме години. Пазарът няма това време, което обяснява и десетия пореден ден на непрекъснато поскъпване на международните борси.

Прогнозата за България: Горивата нагоре с 10-15%

Родният пазар на дребно реагира с известно закъснение на борсовите трусове, но ефектът е неизбежен. Финансистът и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев прогнозира, че в близко бъдеще шофьорите у нас ще виждат все по-високи суми на колонките.

Очакваното поскъпване на бензина и дизела е в рамките на 10% до 15%. Тъй като повишението ще се случва плавно, шокът няма да бъде внезапен, но ще бъде дълготраен и ще се отрази на крайните цени на голям брой стоки и услуги.

Косвените жертви: Туризмът и транспортът

Кризата с черното злато отдавна излезе извън пределите на енергийния сектор. Високите цени на петрола вече нанасят сериозни щети върху туристическия бранш, включително и в България. Ръстът в цената на авиационното гориво оскъпява полетите. Туроператорите изпитват сериозни затруднения при фиксирането на оферти и чартърни програми.Тенденцията за по-слаб туристически сезон се усеща не само у нас, но дори и в съседна Гърция.

Има ли светлина в тунела?

Въпреки негативния тренд, анализаторите запазват умерен оптимизъм за средносрочния период. Икономическата логика показва, че от настоящите скъпи горива страдат абсолютно всички – както държавите потребители, така и самите страни производителки на петрол, чиито икономики се свиват поради глобалния спад в потреблението.

Очакванията са, че в рамките на една до две седмици ще видим реален опит за деескалация и сядане на масата за преговори. Дали обаче дипломацията ще изпревари петрола от 100 долара, предстои да разберем.