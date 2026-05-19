Кризата с горивата: КЗК с извънредни мерки

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие пакет от 23 антикризисни мерки на пазара на горива, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Това е станало по време на закрито заседание днес, на което са приети заключенията от предварителното проучване на пазара на горива, което започна на 4 март т.г. във връзка с необходимостта от навременни мерки за мониторинг на пазара в страната след глобалната криза с петрола във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток.

Мерките са приети в резултата на проучването, както и на текущото производство в КЗК за евентуална злоупотреба с господстващо положение срещу групата "Лукойл" (от юни м.г.) и на резултатите от двете вече приключили производства срещу "Лукойл".

Докладът ще бъде изпратен до Министерския съвет, компетентните органи на изпълнителната власт, Народното събрание и парламентарните групи за подпомагане при вземане на решения.

В хода на предварителното проучване КЗК осъществи наблюдение на вертикално свързаните пазари на: производството и внос; съхранение на горива; първична продажба от производство и внос; пазарите на горива на едро и на дребно. Извършен е и детайлен анализ на действията на служебното правителство на пазара на горива.

Основният извод е, че по отношение овладяването на крайните цени на горивата за потребителите изпълнителната власт е приложила подход за отлагане, а не за предотвратяване на "ценовата спирала", изтъква КЗК.

И обяснява, че това е реализирано чрез интервенция от страна на държавата чрез особения управител на "Лукойл", довела до разминаване между ръста на цените на пазара на едро и ръста на цените в бензиностанциите на "Лукойл". Това поведение би могло да се квалифицира като упражняване на "ценова преса", водещо до сериозни затруднения и риск от фалити за малките търговци, производители и вносители на горива, както и до реален риск от ценова спирала в перспектива. След навременната интервенция на КЗК от 9 април това поведение е преустановено.

Пакетът от мерки предвижда спешни, стабилизиращи и дългосрочни действия за ограничаване на ефектите от кризата на пазара на горива, гарантиране на сигурността на доставките и защита на икономиката и потребителите.

Сред основните мерки е създаването на Национален оперативен щаб към Министерския съвет с широко институционално и браншово представителство, който да осъществява постоянен мониторинг на доставките, цените, складовите наличности и риска от недостиг, както и да координира действията между държавата, бизнеса и рафинерията.

Предвижда се и въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените, международните котировки, търговските маржове, наличностите и търговските потоци с цел по-голяма пазарна прозрачност и ограничаване на спекулативни практики.

Пакетът включва засилен мониторинг и контрол по цялата верига на доставки - от производството и вноса до търговията на дребно, както и разработване на план за непрекъсваемост на работата на рафинерията и диверсификация на доставките на суров петрол.

КЗК предлага и целеви схеми за подпомагане по механизма METSAF на ЕК за автомобилния транспорт, земеделието, торовете, рибарството и аквакултурите, чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини, при строг контрол и изискване помощта да бъде прехвърляна към крайните цени, а не да се превръща в допълнителна печалба. Специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационно гориво, подкрепата за обществения транспорт и въвеждането на целеви компенсации за уязвими групи.

Сред стабилизиращите мерки се предвиждат финансови инструменти за осигуряване на ликвидност и гаранции за критични доставки, възможност за удължаване на отсрочката на увеличението на тол таксите при силен ценови шок, както и създаване на временен фонд "Стабилизация на горивата", финансиран от допълнителните приходи от ДДС. Пакетът предвижда временни механизми за ограничаване на спекулативните ценови увеличения, ревизия на изискванията за биокомпоненти и акцизни ставки при продължителен ценови натиск, както и механизъм за компенсации още на ниво производител или вносител с проследимост по цялата верига.

Дългосрочните структурни мерки включват реформа на достъпа до данъчни складове и разширяване на складовия капацитет чрез електронни платформи, прозрачни и недискриминационни правила и стимули за нови оператори, както и мерки за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез икономия на горива в транспорта, прехвърляне на товари към електрифициран железопътен транспорт, ускорена електрификация на градския транспорт и общинските услуги и програма за електрификация и енергийна ефективност на малките и средните предприятия.

