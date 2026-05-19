Wizz Air празнува 22 години с подкаст и голяма разпродажба

Wizz Air отбелязва своята 22-ра годишнина с нова подкаст поредица и специална разпродажба на билети в цялата си мрежа. Авиокомпанията, която определя себе си като надеждната авиокомпания на Европа и е най-големият превозвач по пазарен дял в България, празнува повече от две десетилетия растеж, иновации и промени в европейската авиация. От първия си полет през 2004 г. до днес Wizz Air се разви като един от водещите нискотарифни авиопревозвачи на континента. По повод годишнината компанията предлага до 22% отстъпка от цените на билетите за пътувания до 31 октомври 2027 г.

Подкастът показва хората зад мащабната авиокомпания

Новата подкаст поредица на Wizz Air е създадена като опит авиокомпанията да се доближи повече до своите пътници и служители. Идеята е чрез лични истории, професионален опит и разговори с ключови фигури от компанията да бъдат представени хората, които стоят зад ежедневните операции на превозвача.

Поредицата ще поставя акцент върху работата в авиацията, оперативната надеждност, устойчивото развитие, растежа и вътрешната култура на Wizz Air. Компанията посочва, че с този формат иска да засили ангажираността и прозрачността, като покаже как се управлява една от големите нискотарифни авиокомпании в Европа.

„През последните 22 години Wizz Air се превърна от смела идея в една от водещите и най-надеждни авиокомпании в Европа, оставайки независима и фокусирана върху предоставянето на достъпни и надеждни възможности за пътуване на стотици милиони пътници“, заяви главният изпълнителен директор на Wizz Air Йозеф Варади.

Йозеф Варади открива първия епизод

Първият епизод от новата поредица е именно с участието на Йозеф Варади. В него той разказва за основаването на авиокомпанията, за първите дни на Wizz Air, за историята зад името на компанията, за първия полет и за ключовите моменти, които са оформили развитието на превозвача през последните 22 години.

„Нашата нова подкаст поредица е вълнуващ начин да отбележим този повод. Тя ни дава възможност да отворим вратите на авиокомпанията и да дадем на нашите пътници и служители поглед отблизо към хората, експертизата и амбицията, които движат Wizz Air напред всеки ден“, посочи Варади.

Следващите епизоди ще срещнат слушателите с представители на висшия мениджмънт на Wizz Air, членове на кабинния екипаж, пилоти, експерти от тренировъчния център и хора от оперативните екипи.

Един епизод месечно в YouTube и Spotify

Първият сезон на подкаст поредицата ще предлага по един епизод месечно. Всеки епизод ще бъде с продължителност между 45 и 60 минути и ще бъде достъпен в YouTube и Spotify.

Темите ще обхващат управлението на полетните операции, клиентското обслужване, устойчивото развитие, обучението и кариерните възможности в Wizz Air. Така компанията ще показва не само услугите си към пътниците, но и вътрешната организация, професиите и процесите зад полетите.

„Благодарим на всички наши пътници за доверието и очакваме с нетърпение да продължим да пътуваме заедно и в бъдеще. Let’s WIZZ!“, заяви Йозеф Варади.

До 22% отстъпка за рождения ден

За да отбележи годишнината заедно със своите пътници, Wizz Air стартира и специална промоция с до 22% отстъпка от цените на билетите в цялата си мрежа.

Разпродажбата продължава на 19 и 20 май 2026 г. и важи за всички полети с период на пътуване до 31 октомври 2027 г. Билетите вече са налични на сайта на авиокомпанията и в мобилното приложение на Wizz Air.

