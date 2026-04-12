Стачка парализира полети на топ авиокомпания от Германия

Германската авиация е изправена пред нов сериозен удар, след като пилотите на „Луфтханза“ обявиха двудневна стачка, която ще засегне полетите от и до Германия в началото на седмицата. Протестът започва в 00:01 часа в понеделник и ще продължи до 23:59 часа във вторник, като се очакват масови закъснения и отменени полети.

Стачката обхваща не само основния превозвач, но и „Луфтханза Карго“, „Луфтханза СитиЛайн“ и „Юроуингс“. Ситуацията се развива на фона на вече натрупано напрежение в сектора и поредица от неуспешни преговори.

Решението за стачка идва от профсъюза „Ферайнигунг Кокпит“, който обвинява работодателите в липса на реални предложения и отказ от диалог. По думите на президента на организацията Андреас Пинейро, въпреки умишленото избягване на стачни действия по време на Великденските празници, не е имало никаква реакция или готовност за компромис от страна на авиокомпаниите. Това, според синдиката, е принудило пилотите да предприемат крайна мярка.

Основните спорове са свързани с липсата на предложения за пенсионни схеми и нови колективни договори. От синдиката посочват, че нито „Дойче Луфтханза“, нито „Луфтханза Карго“ са представили планове за пенсионно осигуряване, а предложението на „Юроуингс“ е било отхвърлено като неприемливо. При „Луфтханза СитиЛайн“ пък не е постигнато съгласие по нов договор за възнагражденията.

Въпреки твърдата позиция, от профсъюза подчертават, че остават отворени за разговори и дават възможност стачката да бъде избегната, ако работодателите представят нови предложения. В същото време признават, че действията ще създадат сериозни затруднения за пътниците и наземния персонал.

Стачката идва само дни след протест на кабинния персонал на „Луфтханза“, който вече доведе до стотици отменени полети. Това е поредна ескалация в продължаващия трудов конфликт, който от февруари насам периодично блокира въздушния трафик и създава хаос в разписанията.

На този фон има и частично изключение от стачните действия. Полетите на „Луфтханза“ и „Луфтханза СитиЛайн“ до редица държави в Близкия изток няма да бъдат засегнати, заради напрегнатата ситуация в региона. В същото време при „Юроуингс“ протестът ще засегне всички полети, излитащи от германски летища, което допълнително увеличава риска от масови нарушения на графиците.

Така началото на седмицата се очертава като сериозно изпитание за пътуващите, а конфликтът между пилоти и работодатели остава далеч от разрешаване.

