Варна получава нов въздушен мост към Варшава за летния сезон

Wizz Air пуска нов директен маршрут от Варна до Варшава, с който морската столица получава още една връзка към Централна Европа в разгара на летния сезон. Първият полет до летище Модлин беше изпълнен на 21 май, а линията ще се обслужва три пъти седмично - във вторник, четвъртък и събота.

Билетите вече са в продажба на сайта и в мобилното приложение на авиокомпанията, като цените започват от 29,99 евро. Новата дестинация е част от по-широкото разширяване на Wizz Air в България, което включва повече самолети, нови маршрути и увеличен капацитет от летищата във Варна и София.

Нов маршрут за туристи и бизнес пътувания

Линията Варна-Варшава отваря по-удобен път както за български пътници от Северното Черноморие, така и за полски туристи, които търсят пряка връзка до българското море. Маршрутът е насочен не само към ваканционните пътувания, но и към бизнес трафика между България и Полша, където директната въздушна свързаност често е решаваща за по-кратки и по-лесни пътувания.

За Варна това означава още една възможност да привлича посетители извън традиционните летни пазари и да поддържа по-активна връзка с голям европейски град. За Варшава линията дава бърз достъп до Черноморието в сезон, в който търсенето на директни полети към морски дестинации традиционно расте.

Варшава - градът „Феникс“ в новото лятно разписание

Полската столица е сред градовете, които съчетават силна историческа памет със съвременна енергия. Варшава често е наричана градът „Феникс“, защото е възстановена след разрушенията от Втората световна война и днес привлича посетители с реставрирания си Стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО, с Кралския замък, Двореца на културата и науката и парка Лаженки.

Градът е интересен и със смесването на архитектурни пластове - от готика и барок до модерни сгради от стъкло и стомана. Музеите и културните пространства допълват облика му със среща с наследството на Шопен, полската история и драматичните събития от XX век.

Wizz Air: Връзката е част от по-голям план

От авиокомпанията представят новия маршрут като част от разширяването на мрежата си в България и от трансформационния план Customer First Compass. Според Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air, директните полети от Варна до Модлин дават на българските пътници „удобен и достъпен начин да се докоснат до сърцето на Европа“, а на полските туристи - пряк път към лятната им ваканция.

„Новият маршрут улеснява както ваканционните, така и бизнес пътуванията, подобрявайки свързаността между ключови дестинации в Централна и Източна Европа. Let’s WIZZ, Варна!“, заяви Империале.

Още самолети и нови дестинации от България

Лятото на 2026 г. ще донесе по-силно присъствие на Wizz Air на българския пазар. Компанията добавя трети Airbus A321neo към базата си във Варна и осми самолет в София, като паралелно стартира 10 нови маршрута от двете летища.

От Варна новите дестинации включват Барселона, Атина, Париж Бове, Дебрецен, Гданск и Варшава, а от София - Будапеща, Палермо, Родос, Хургада и Шарм ел Шейх. Така разписанието обхваща едновременно градски, морски, културни и ваканционни маршрути, насочени към различни групи пътници.

Пет милиона места и нови работни позиции

С разширяването на операциите си Wizz Air увеличава капацитета на летищата във Варна и София. За летния сезон на 2026 г. авиокомпанията планира да предложи общо 5 млн. места за пътуване от България.

Компанията посочва, че този растеж ще подкрепи създаването на 80 директни и 700 индиректни работни места в авиацията и туризма. Това прави новите маршрути не само транспортна новина, но и фактор за сезонната икономика, заетостта и туристическия поток.

Две десетилетия присъствие на българския пазар

Wizz Air оперира в България от 2005 г. и постепенно разширява мрежата си от страната. Към момента авиокомпанията предлага 23 директни маршрута от Варна до 13 държави и 37 маршрута от София до 19 държави.

От началото на дейността си у нас компанията е превозила над 34 млн. пътници в България. Новата линия до Варшава добавя още една посока към тази мрежа и засилва позицията на Варна като летищен център за Северното Черноморие през летния сезон.

