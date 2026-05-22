ОББ и Академия за устойчивост с нов курс “Устойчиво управление на водните ресурси в България”

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, и Академия за устойчивост стартират нов обучителен курс на тема „Устойчивото управление на водните ресурси в България“. Основните теми, които са включени в него, са свързани с предизвикателствата пред водните ресурси в България, водният отпечатък и развитието на успешни ESG стратегии, европейската и националната регулаторна рамка, водните рискове за бизнеса, възможностите за оптимизация и повторна употреба на вода, добрите практики и технологични решения.

Обучението включва 4 модула с писмено съдържание и дискусионни панели. То е насочено към спазване на нормативните изисквания и към повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез по-добро управление на ресурсите, оптимизация на разходите и внедряване на устойчиви решения. Лектори са утвърдени имена в тази област, както и представители на бизнеса с реален опит в ефективното и устойчиво използване на водните ресурси. Те ще покажат как все повече компании в България инвестират в системи за повторна употреба на вода, интелигентни водомери и дигитален мониторинг, модерни пречиствателни технологии, автоматизирани системи за напояване и устойчиви инфраструктурни решения.

„Устойчивото управление на водите вече не е въпрос на избор, а на конкурентоспособност. Чрез тази инициатива даваме на нашите партньори достъп до конкретни инструменти, които ще им позволят да намалят разходите си, да управляват по-добре риска от недостиг на ресурси и да бъдат подготвени за нарастващите регулаторни изисквания. Темата за водата е стратегическа за бъдещето – както за икономиката, така и за обществото. Компаниите, които започнат да действат днес, ще бъдат тези, които утре ще водят пазара. Нашата роля като финансова институция е да подкрепим този преход – като помогнем един нарастващ риск да се промени в устойчива възможност за растеж и иновации. Успехът за нас, като банка, е да видим как реалното управление на рисковете, свързани с водата, се превръща в устойчиво конкурентно предимство.“, сподели Дияна Димитрова-Каменова, номинирана за позицията изпълнителен директор „МСП Банкиране“ на ОББ.

Регистрацията на платформата и достъпът до курса на платформата Академия за устойчивост са напълно безплатни. Обучителните материали са публикувани в секция “Курсове”.

Курсът „Устойчиво управление на водните ресурси в България“ е част от мисията на Академия за устойчивост да подпомага развитието на по-устойчива и конкурентоспособна среда в България и други държави в Централна и Източна Европа.

Инициативата се реализира с подкрепата на Обединена българска банка като национален финансов партньор на Академията. В нейната програмата влизат курсовете „Въведение в устойчивостта“, „Устойчивост в ХоРеКа индустрията“ и „Устойчиво финансиране“.

