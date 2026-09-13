Онлайн плащанията на местни данъци такси през дигиталните канали на ОББ с рекорден ръст за първото полугодие на 2026 г.
Най-голям брой плащания и най-висока обща стойност са отчетени в периода 1 януари-30 април
Следете всички новини, анализи и коментари за Обб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-голям брой плащания и най-висока обща стойност са отчетени в периода 1 януари-30 април
Срокът за избор е от 01.09. до 30.11. 2026 г.
ОББ с награда за най-добра иновативна дигитална банка за 2026 г. според Global Finance
Клиентите на ДЗИ вече могат да следят своите лимити и покрития по здравна застраховка
И в тазгодишното издание има такива от всички региони на страната, малки, средни и големи населени места
Тазгодишната селекция включва 10 компании и една неправителствена организация
Специално място е в доклада е отделено стартираната през 2025 г. програма ВОДИМ, в която ОББ в партньорство с Mastercard, насочва ресурси за опазванет...
През 2025 г. корпоративното банкиране на ОББ отбеляза най-високия ръст при бизнес кредитите в България, както в абсолютно, така и в процентно изражени...
Активиралите план „Смарт“ ще бъдат освободени от такса за обслужване за 12 месеца
Банката удължава срока за безплатно внасяне на левове по сметка в евро до 30.09.2026 г.
Тя сменя на тази позиция Франк Янсен, който се пенсионира
Срокът за подаване на проекти е от 01 до 31 юли 2026 г.
Банката вече пусна нова и обогатена версия на ОББ Мобайл, която активно се използва от над един милион клиенти
Признанието за 2025 г. надгражда успеха на ОББ от предходната година
Клиентите на ОББ припознават и все повече предпочитат да използват мобилното приложение на банката за заплащане на битови сметки, за закупуване на вин...
Новите абонаментни планове на ОББ се активират през мобилното банкиране
Инициативата „Академия за устойчивост“ обединява над 3000 компании и подкрепя малките и средните предприятия чрез обучения, инструменти и експертна по...
Ръст от 3.1% на БВП за първото тримесечие на 2026 г., движен от крайното потребление и инвестициите
Тя е в рамките на тяхната съвместна програма ВОДИМ
"Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - завръщането ще е емоционално, но на корта няма място за сантименти“, заяви миналогодишният шампион...