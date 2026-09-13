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Иван Иванов преди дебюта на "Уимбълдън" при мъжете: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

Иван Иванов преди дебюта на "Уимбълдън" при мъжете: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

"Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - завръщането ще е емоционално, но на корта няма място за сантименти“, заяви миналогодишният шампион...

29 май | 8:59
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