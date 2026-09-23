ОББ обогатява клиентското изживяване чрез програмата за лоялност Kate Coin

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, представя новата програма за лоялност на банката Кейт Койн.

„Банковите приложения стават все по-комплексни и клиентите понякога трудно намират нужното. В ОББ постоянно добавяме и небанкови услуги – плащане на винетка, застраховка, продукт за управление на активи, подаване на претенция, всичко през мобилното приложение. Продуктите и услугите, които представяме, отговарят в пълна степен на нашето разбиране за дигитално първо и екосистемно банкиране. Затова Кейт остава водачът, който свързва всичко това. Следващата логична стъпка беше да включим и Кейт Койн като програма за лоялност, която ще предлага персонализирани решения на нашите клиенти“, сподели Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Кейт Койн (Kate Coin) е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Мобайл. Тя дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени Кейт Койни (Kate Coins), при участие в различни оферти или кампании със специфични условия по тях, предоставени от ОББ или от нейни партньори. Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица – клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. Кейт Койн работи след като бъде активирана в ОББ Мобайл, за което е нужно да се приемат „Общите условия“ и да се предостави съгласие за обработване на лични данни с цел получаване на предложения от ОББ и партньорите ѝ. Всеки получен Кейт Койн е на стойност 1 евро, а при използване често носи и допълнителни отстъпки.

За да събират Кейт Койни, клиентите трябва да изпълнят условията в офертите в секция „Събирай“ в магазина за Кейт Койни в ОББ Мобайл и да извършат покупка с карта или сметка на ОББ. Събраните Кейт Койни ще бъдат видими на началния екран спрямо сроковете, описани в условията на конкретната оферта.

Ако вече са натрупали Кейт Койни и желаят да ги използват, трябва да го направят отново през секция „Използвай“ в магазина за Кейт Койни в три лесни стъпки: посещават търговец с активна оферта в програмата, заплащат сумата с карта на ОББ и влизат в магазина за Кейт Койни, за да посочат, че искат да ползват Койните си по тази оферта. Сумата на отстъпката, както и паричната равностойност на използваните Кейт Койни ще бъдат преведени по тяхната разплащателна сметка в срок, зависещ от условията, описани в конкретната оферта.

Офертите в програмата Кейт Койн са персонализирани и се базират на таргетиран подход към клиентите на база техните интереси и предишни покупки. Затова различните клиенти могат да виждат различни оферти, които винаги са съобразени с техния стил на живот и интереси. Част от партньорите по програмата са: ДЗИ, Mr. Bricolage, Гуми Диана, Orange, Office 1, SilaBG.com, Top Rent A Car, Caffé Market, PNG, Mr. Pizza и други. ОББ също предоставя широка гама от продукти и услуги като част от програмата с редица оферти, благодарение на които клиентите могат да събират и използват Кейт Койни. Паричната равностойност на Кейт Койните при използване за покупка на продукти на ОББ и ДЗИ включва допълнителен „uplift”, благодарение на който клиентите получават допълнителни отстъпки и стимул спрямо алтернативата да получат паричната им равностойност по сметката си.

„Кейт Койн е механизмът, с който възнаграждаваме лоялността на клиентите, които са избрали екосистемите на KBC в България. Нашите клиенти се нуждаят от банково-застрахователни продукти и услуги в различни етапи от живота си. Целта е ние да се позиционираме като техен първи избор не само в големите моменти като покупка на жилище или автомобил, но и в тяхното ежедневие. За да сме успешни в това начинание, ние си сътрудничим с редица утвърдени брандове на нашия пазар, а Kate Coins е нашето предложение да приобщим тези партньори към нашите екосистеми с различни видове оферти, които създават осезаема стойност за клиента, банката и за самия партньор. В момента програмата включва 12 партньори, които предлагат активни оферти и отстъпки, като броят им нараства постоянно. Клиентите могат да избират от широка гама финансови и застрахователни продукти, предлагани от ОББ и ДЗИ, както и стоки и услуги от различни сектори на икономиката, включително подобрения за дома, храни и търговия на дребно, горива и автомобилни услуги, книги, козметика и много други.“, допълва Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции" на ОББ, иновационен лидер на KBC Group за България.