Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА
Лацио - Милан е дербито в Италия
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Лацио - Милан е дербито в Италия
Целта е да се задържат най-талантливите млади хора в страната
Улрих Зигмунд иска задължителна работа за търсещите убежище, докато партията му почти удвоява резултата си отпреди пет години
С почит и признателност ще бъдат възпоменати всички дейци и безименни герои
Артисти от България, Северна Македония, Румъния, Гърция и Германия ще се срещнат на една сцена в парк „Загорка“
BEERфестът продължава и днес с музикална програма, посветена на рок музиката
МОН подготвя комбинация от стимули и мерки за коригиране на поведението, а оценката за дисциплина остава сред обсъжданите варианти
Концертите ще се проведат на 3, 4 и 5 септември от 19:30 часа в парк „Тюлбе“
"Сините" стартират своето участие в турнира на 17 септември
Концертът поставя финал на трите вечери „На брега на древния Севтополис“
Ето какво ще се предава в нашия ефир
Основната фаза през сезон 2026/27 обещава истински футболни спектакли
Програмата събира на едно място музикални изпълнения, изкуство и спортни активности, предлагайки разнообразни преживявания
Започна и дългоочакваната Висша лига
"Червените" се класираха драматично за плейофите на Лига Европа
Утре програмата „Активно лято 2026“ продължава с открит урок по спортни танци
И тази година магията на музиката ще оживее край водите на язовира
Програмата на община Казанлък е създадена през 2013 г.
През 2026 г. в програмата участват над 220 ръководители
Тазгодишната селекция включва 10 компании и една неправителствена организация