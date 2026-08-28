Жребият е хвърлен! Ясни са най-големите зрелища в Шампионската лига

Жребият за основната фаза на Шампионската лига за сезон 2026/27 предложи редица зрелищни мачове между европейските колоси. Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Байерн Мюнхен, ПСЖ ще срещне Барселона, а Реал Мадрид ще премери сили с Арсенал и Интер.

Основната фаза на Шампионската лига през сезон 2026/27 обещава истински футболни спектакли, след като жребият противопостави някои от най-големите клубове на Стария континент, пише gol.bg.

Сред най-интригуващите сблъсъци е Арсенал – Реал Мадрид. Двата гранда ще се срещнат отново на най-голямата европейска сцена, а испанският колос ще има още един тежък тест срещу Интер.

Изключително любопитен се очертава и двубоят Манчестър Юнайтед – Байерн Мюнхен. Съперничеството между двата клуба неизменно връща спомените към знаменития финал в Шампионската лига през 1999 г., когато „червените дяволи“ стигнаха до драматичен обрат в самия край.

Друг от големите мачове ще противопостави ПСЖ и Барселона. Парижани и каталунците имат богата история от паметни сблъсъци в турнира, включително знаменитото 6:1 на „Камп Ноу“ през 2017 г.

Барселона ще има още едно огромно изпитание – срещу Манчестър Сити, докато английският тим ще премери сили и с ПСЖ.

Сериозна порция футболни емоции предлагат още Байерн Мюнхен – Арсенал, Атлетико Мадрид – Манчестър Юнайтед, Ливърпул – Атлетико Мадрид, Интер – Ливърпул и Байерн Мюнхен – Атлетико Мадрид.

Сред най-големите сблъсъци в основната фаза са:

ПСЖ – Барселона

Манчестър Сити – ПСЖ

Барселона – Манчестър Сити

Арсенал – Реал Мадрид

Байерн Мюнхен – Арсенал

Реал Мадрид – Интер

Манчестър Юнайтед – Байерн Мюнхен

Атлетико Мадрид – Манчестър Юнайтед

Ливърпул – Атлетико Мадрид

Интер – Ливърпул

Байерн Мюнхен – Атлетико Мадрид

Борусия Дортмунд – Интер

Основната фаза на Шампионската лига ще предложи по осем мача за всеки от участниците, като всеки отбор ще има четири домакинства и четири гостувания.