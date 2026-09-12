Мбапе поведе Реал към победа, Холанд помете Порто в Шампионската лига
Моуриньо започна с успех срещу Интер, Дортмунд оцеля в луд мач, а Бетис обърна Лил пред Георги Кабаков
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Моуриньо започна с успех срещу Интер, Дортмунд оцеля в луд мач, а Бетис обърна Лил пред Георги Кабаков
Осемкратният носител на „Златната топка“ се оттегли от националния отбор
"Сините" стартират своето участие в турнира на 17 септември
"Червените" попаднаха в последната шеста урна за жребия, а в него ще участват 36 тима
Основната фаза през сезон 2026/27 обещава истински футболни спектакли
Точната програма на "сините" ще стане ясна след жребия за турнира
"Червените" се класираха драматично за плейофите на Лига Европа
Левски приема новака Дунав, а Хулио Веласкес ще направи последна репетиция преди битката с Университатя
Предстоят двата полуфинала, както и двата финала
Шест мача ще решат съдбата на три групи, а Белгия, Уругвай, Иран и Кабо Верде застават на ръба между историята и провала
Групите D, E и F ще подредят класирането си, а третите отбори ще чакат дали точките им стигат за 1/16-финалите
Днес изтича срокът за подновяване на 1300 абонамента от миналия сезон, след което свободните места ще бъдат пуснати за всички желаещи
Четирите мача от неделя срещу понеделник могат да пренаредят две напълно равностойни групи на Мондиал 2026
Компанията възрази срещу прехвърлянето на срещите към MAX One и заяви, че националният спорт трябва да бъде над търговските съображения
Групите „А“ и „В“ започват втория кръг, а програмата продължава до 04:00 часа българско време
В предварителната фаза на първенството
Чакат се сериозни гръмотевични бури
Футболистите ще влизат и излизат в деня на мачовете, а част от щаба остана без визи
Още в първите дни ще видим в действие някои от големите фаворити
Кои срещи ще се дават в родния ефир