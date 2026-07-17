Първа лига тръгва с шампионско шоу на „Герена“

Новият сезон в Първа лига започва днес с два двубоя във Варна и София. Началото ще бъде поставено в 19:00 часа, когато Спартак Варна приема сребърния медалист ЦСКА 1948. От 21:15 часа шампионът Левски започва защитата на титлата с домакинство срещу новака Дунав. За „сините“ срещата ще бъде и последна проверка преди следващото им европейско изпитание.

Левски и русенският тим, воден от Емануил Луканов, не са се срещали в елита от есента на 2019 г. Тогава столичният отбор спечели с 2:0 на стадион „Георги Аспарухов“.

Двубоят с Дунав ще даде възможност на Хулио Веласкес да провери състоянието на състава преди домакинството срещу Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Европейската среща е насрочена за сряда, 22 юли, от 20:30 часа в София.

Официалното начало на първенството ще бъде дадено по-рано във Варна. Спартак и ЦСКА 1948 ще се срещнат едва за седми път в елита.

Досегашният баланс е в полза на „червените“, които имат две победи. Останалите четири мача са завършили наравно, а „соколите“ все още търсят първия си шампионатен успех срещу този съперник.