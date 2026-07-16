Седмият в Суперлигата на Турция се отказа от звезда на Левски

Турският Самсунспор се отказа окончателно от трансфера на Кристиан Макун. Седмият в Суперлигата се е насочил към друг бранител и играчът на Левски няма да бъде закупен, пише "Тема спорт". Президентът на клуба Юксел Йълдъръм обяви, че венецуелският национал не е в плановете за лятната селекция.

„Не се интересуваме от Кристиан Макун. Това са слухове, разпространявани от неговите агенти“, лаконичен бе босът на червено-белите. Интересното е, че медиите в Турция обявиха, че защитникът на Левски е сред играчите, които Самсунспор иска да привлече, за да засили конкуренцията в отбраната си.

Още един клуб от южната ни съседка проявява интерес към 26-годишния южноамериканец. Това е завършилият трети в Суперлигата Трабзонспор. Сините искат 3 милиона евро за правата на Макун, като са склонни на продажба, но след приключване участието в квалификациите на евротурнирите. В първите два официални мача Кристиан не стартира като титуляр, тъй като имаше проблеми с контузия, но вече е напълно възстановен.