ЦСКА брани крехък аванс и целия си сезон в Дери

ЦСКА излиза тази вечер от 20:30 часа в Северна Ирландия с крехък аванс от 3:2 срещу Дери Сити и с ясното съзнание, че фаворитът няма право на нови колебания. „Червените“ разполагат с повече индивидуална класа, но първият мач показа, че съперникът наказва всяка грешка. Евентуално отпадане още в първия квалификационен кръг на Лига Европа би нанесло тежък удар върху амбициите и спокойствието в отбора.

В София ЦСКА повеждаше на два пъти, а Йоанис Питас отбеляза два гола, но късното попадение на Джеймс Олайнка остави Дери само на гол от изравняване на общия резултат. Домакините вече разчитат и на пълен стадион, който да засили натиска върху българския тим.

Най-сериозният проблем пред Христо Янев остава защитата, която допусна два гола в първата среща и на моменти изглеждаше несработена. Треньорът трябва да намери баланс между търсенето на попадение и опасността от ранна грешка, която да даде допълнителна увереност на Дери.

Задачата се усложнява и от отсъствието на вратаря Фьодор Лапоухов и халфа Макс Ебонг. Двамата беларуски национали не получиха британски визи и останаха извън групата, което принуждава Янев да прави промени в състава и тактиката непосредствено преди мача.

Основното оръжие на ЦСКА остава атаката. Питас и останалите офанзивни футболисти показаха в София, че могат да създават положения и да решават мачове с индивидуална класа. В Дери обаче „червените“ ще трябва да докажат, че могат не само да бележат, но и да защитят резултат под сериозно напрежение.

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