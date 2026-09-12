ЦСКА брани крехък аванс и целия си сезон в Дери
„Червените“ водят с 3:2, но проблемите в защитата и двама липсващи титуляри превръщат реванша в опасен тест
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„Червените“ водят с 3:2, но проблемите в защитата и двама липсващи титуляри превръщат реванша в опасен тест
Британецът изпревари лидера във Формула 1 със силна обиколка
Млад състав срещу тим с европейски играчи в решителен сблъсък
Българският лъв ще стартира от първата редица в утрешния спринт
Стартът на финала ще бъде даден в 22 часа българско време
Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри бе едва шести
В класирането при пилотите Пиастри води с 324 точки
Предприятията ще трябва да повишат квалификацията на британската работна сила
Обикновено техният професионален път започва от сектора на услугите и ресторантьорството, където няма нужда от опит
Казваме на света, че всеки втори българин е неквалифициран, заяви шефът на АИКБ
В днешно време притежаването на дигитални умения е абсолютно задължително
Редом до световния шампион на първа линия ще започне Шарл Льоклер
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При електронизацията квалификацията на водача може да бъде проследена във всяка една държава от ЕС
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Световният шампион спечели квалификацията днес
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Шампионите приемат датчани в Разград във втория кръг от ШЛ